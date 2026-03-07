پیام مساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فردا یکشنبه ۱۷ اسفند سواحل خلیج‌فارس استان بوشهر مواج می‌شود و در این راستا هشدار دریایی سطح نارنجی در استان صادر شده است.

وی با اشاره به وزش باد نسبتاً شدید تا شدید جنوبی با سرعت بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت در استان بوشهر گفت: افزایش ارتفاع موج و تلاطم دریا خلیج فارس تا حدود ۲.۵ متر پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر ارتفاع موج خلیج‌فارس در نوار ساحلی استان بوشهر ۹۰ تا ۱۸۰ سانتیمتر و در برخی ساعات تا ۲۵۰ سانتیمتر اعلام کرد.

مساعدی از اختلال در تردد و فعالیت‌های دریایی خلیج فارس خبر داد و افزود: خطر غرق شدن شناورها بویژه قایق‌ها و شناورهای سبک و نیمه سنگین، پاره شدن تورهای صیادی، خطر غرق شدن شناگران در این شرایط جوی وجود دارد.

وی با تأکید بر خودداری از ترددهای دریایی از جمله قایق‌های صیادی و تفریحی در سواحل و فرا ساحل استان بوشهر گفت: از شنا در نوار ساحلی استان بوشهر پرهیز شود چون احتمال غرق شدن وجود دارد.

صدور هشدار جوی سطح زرد در استان بوشهر

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر با اشاره به صدور هشدار جوی سطح زرد در استان اعلام کرد: این هشدار هواشناسی تا روز سه‌شنبه ۱۹ اسفند ادامه دارد که بارش باران، گاهی رگبار باران، رعد و برق، و در مناطق مستعد ریزش تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

مساعدی با اشاره به مخاطرات احتمالی این شرایط جوی افزود: احتمال آب‌گرفتگی معابر، بالا آمدن آب رودخانه‌ها، سیلابی شدن مسیل‌ها و همچنین خسارت به سازه‌های سبک و ناپایدار وجود دارد. علاوه بر این، محصولات کشاورزی نیز ممکن است دچار آسیب شوند.

وی توصیه کرد: شهروندان از توقف در مسیر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند، دامداران از چرای دام در مناطق مرتفع بپرهیزند و مردم از توقف در کنار سازه‌های نیمه‌کاره یا درختان فرسوده به دلیل احتمال وزش باد شدید اجتناب کنند. همچنین کشاورزان باید مراقبت‌های لازم را برای جلوگیری از خسارت انجام دهند.