به گزارش خبرنگار مهر، شرکت خودروسازی مرسدس‌بنز در راستای کاهش آلایندگی فعالیت‌های صنعتی خود، توافق‌نامه‌ای بلندمدت برای تأمین آلومینیوم کم‌کربن با شرکت نروژی هیدرو (Hydro) امضا کرده است.

بر اساس گزارش رویترز، این توافق بخشی از برنامه مرسدس‌بنز برای کاهش ردپای کربنی در فرآیند تولید خودرو و حرکت به سمت استفاده از مواد اولیه سازگارتر با محیط زیست محسوب می‌شود.

این همکاری در شرایطی دنبال می‌شود که صنعت خودروسازی جهان با فشار فزاینده برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و اصلاح زنجیره تأمین مواد اولیه مواجه است. آلومینیوم به دلیل کاربرد گسترده در ساخت بدنه و قطعات خودرو، یکی از مواد مهم در برنامه‌های کاهش آلایندگی خودروسازان به شمار می‌رود.

مرسدس‌بنز همچنین اهداف اقلیمی خود تحت عنوان «چشم‌انداز ۲۰۳۹» را مورد بازنگری قرار داده است. این بازنگری پس از آن صورت می‌گیرد که روند جهانی استقبال از خودروهای برقی کندتر از پیش‌بینی‌های اولیه بوده و فرضیات این شرکت درباره مسیر گذار صنعت خودرو به حمل‌ونقل برقی را تحت تأثیر قرار داده است.

توافق جدید با هیدرو را می‌توان بخشی از تلاش مرسدس‌بنز برای کاهش آلایندگی در بخش‌هایی از زنجیره تولید دانست که حتی با تغییر سرعت گسترش خودروهای برقی نیز همچنان اهمیت دارند.

این تحولات نشان می‌دهد خودروسازان بزرگ جهان علاوه بر توسعه خودروهای برقی، به دنبال اصلاح فرآیند تولید و تأمین مواد اولیه نیز هستند؛ موضوعی که می‌تواند در سال‌های آینده بر ساختار زنجیره تأمین و رقابت‌پذیری صنعت خودرو تأثیر بگذارد.