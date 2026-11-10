به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، سید حمید پورمحمدی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، که در رأس هیئت عالی‌رتبه‌ای برای شرکت در نوزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ارمنستان به ایروان سفر کرده است، در نشست با فعالان اقتصادی در ایروان گفت: برای تسهیل در تجارت بین ایران و ارمنستان تصمیم گرفته شد که علاوه بر پل فعلی که روی رودخانه ارس وجود دارد و دو کشور را به هم متصل می‌کند، پل دیگری هم توسط جمهوری اسلامی ایران احداث شود که مطالعات آن انجام شده و تا یک ماه آینده، عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

پورمحمدی با بیان اینکه برای هموار شدن مسیر دو کشور، علاوه بر مسیر تبریز به نوردوز، مسیر جلفا به نوردوز هم در دستور کار قرار دارد و تا پایان سال آماده خواهد شد، گفت: پایانه مرزی دو کشور نیز گسترش پیدا می‌کند و تا سال آینده چندین هکتار به مساحت آن افزوده خواهد شد تا خدمات پایانه بهبود پیدا کند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: برای حل مشکل سوخت کامیون‌ها در مرز، جایگاه سوخت برای کامیون‌های ایرانی به بیست کیلومتر دورتر از مرز انتقال یافته تا ترافیک و صف ایجاد نشود و تا شش ماه آینده، برای کامیون‌های ارمنی هم جایگاه مناسبی تدارک دیده خواهد شد.

وی با بیان اینکه طرف ایرانی برای بهبود کارها، بسیاری از اقدامات را خودش انجام می‌دهد، گفت: خیلی از تشریفات گمرکی در مرز ایران در حال انجام است و این عزم ایران را برای به نتیجه رسیدن کار نشان می‌دهد.

پورمحمدی افزود: با منطقه آزاد جلفا هم صحبت شده که یک محل پس‌کرانه‌ای را برای ارائه خدمات به تجار ایجاد کند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه گفت:‌ در حال حاضر ۳۰۰ کامیون در روز از مرز نوردوز گذر می‌کند. اما ایران به دنبال افزایش آن به ۵۰۰ کامیون هست.

وی با بیان اینکه تجار از صف‌های طولانی در مرز، مشکلات مربوط به کارت‌های بازرگانی و مشکلات رفع تعهدات ارزی و مسائل گمرکی گلایه‌هایی دارند، گفت: شخصا هر مشکلی که در این حوزه هست را اگر سفیر ایران در ارمنستان به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کند، پیگیری می‌کنم تا مشکلات برطرف شوند.

معاون رئیس‌جمهور در پایان گفت: با اقدامات در حال انجام، ظرف یک سال آینده تا یک سال و نیم آینده، مرز نوردوز به عنوان مهم‌ترین و پرترددترین مرز تجاری زمینی ایران شناخته خواهد شد.