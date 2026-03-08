به گزارش خبرگزاری مهر، برای برگزاری مراسم شب‌های قدر در مکان‌های تجمع مردم، معاونت فرهنگی شهرداری مشهد جهت فراهم‌کردن زیرساخت‌های موردنیاز کمک می‌کند.

از جمله این مکان‌ها مؤسسه جوانان آستان قدس در میدان تقی‌آباد، مسجد الزهرا(س) در چهارراه احمدآباد، میدان فلسطین، چهارراه مخابرات، چهارراه عبدالمطلب، مسجد جوادالائمه(ع) در چهارراه آزادشهر، میدان ولیعصر(عج)، چهارراه برق و طبرسی ۴ است.

همچنین در میدان معراج، ابوطالب، میدان شهدا، جهاد، خیابان شهید اصلانی، هلال‌احمر، خواجه‎ربیع، حسینیه قرآن و عترت در گذر گلستان، توس ۵۱ و ۵۳، مجتمع امیرالمؤمنین(ع) در فداییان‌اسلام و میدان هفت‌تیر مراسم شب‌های قدر برگزار می‌شود.