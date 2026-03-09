مراسم بیعت با رهبری معظم در ایلام برگزار می شود

حجت الاسلام علی چراغی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار با اعلام این خبر گفت: این آیین همزمان با سراسر کشور در سطح نقاط مختلف استان نیز برگزار خواهد شد.
به گفته حجت الاسلام علی چراغی پور، مراسم بیعت با حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای ( حفظه الله تعالی ) امروز دوشنبه ۱۸ اسفندماه ۱۴۰۴ در سراسر استان برگزار خواهد شد.
وی افزود: این آیین در مرکز استان ساعت ۱۵ امروز و در محل میدان آیینی ۲۲ بهمن شهر ایلام برگزار می شود.
حجت الاسلام علی چراغی با تبریک این مناسبت فرخنده، از عموم مردم استان جهت شرکت باشکوه و معنادار در این مراسم دعوت کرد.
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