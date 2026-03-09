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۱۸ اسفند ۱۴۰۴، ۶:۵۵

مراسم بیعت با رهبری معظم در ایلام برگزار می شود

مراسم بیعت با رهبری معظم در ایلام برگزار می شود

ایلام - رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان ایلام گفت: مراسم بیعت با رهبری معظم و منتخب جمهوری اسلامی ایران در ایلام برگزار می شود.

حجت الاسلام علی چراغی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار با اعلام این خبر گفت: این آیین همزمان با سراسر کشور در سطح نقاط مختلف استان نیز برگزار خواهد شد.

به گفته حجت الاسلام علی چراغی پور، مراسم بیعت با حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای ( حفظه الله تعالی ) امروز دوشنبه ۱۸ اسفندماه ۱۴۰۴ در سراسر استان برگزار خواهد شد.

وی افزود: این آیین در مرکز استان ساعت ۱۵ امروز و در محل میدان آیینی ۲۲ بهمن شهر ایلام برگزار می شود.

حجت الاسلام علی چراغی با تبریک این مناسبت فرخنده‌، از عموم مردم استان جهت شرکت باشکوه و معنادار در این مراسم دعوت کرد.

کد مطلب 6769461

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