به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ولایتی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایکس نوشت: دل های سوخته همه مسلمانان و آزادی خواهان جهان، پس از داغ شهادت امام خامنه ای، با انتخاب شایسته مجلس محترم خبرگان رهبری،حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای (مد ظله العالی) رهبر سوم انقلاب اسلامی، در معرکه رویارویی جبهه حق و باطل به ساحل امن و آرامش رسید. الحمدلله
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشت: دل های سوخته همه مسلمانان و آزادی خواهان جهان، پس از داغ شهادت امام خامنه ای، با انتخاب شایسته مجلس محترم خبرگان به ساحل امن و آرامش رسید.
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