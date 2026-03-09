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۱۸ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۵۸

پیام علی اکبر ولایتی درپی انتخاب آیت‌الله سیدمجتبی خامنه ای به رهبری

پیام علی اکبر ولایتی درپی انتخاب آیت‌الله سیدمجتبی خامنه ای به رهبری

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشت: ‏دل های سوخته همه مسلمانان و آزادی خواهان جهان، پس از داغ شهادت امام خامنه ای، با انتخاب شایسته مجلس محترم خبرگان به ساحل امن و آرامش رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ولایتی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایکس نوشت: ‏دل های سوخته همه مسلمانان و آزادی خواهان جهان، پس از داغ شهادت امام خامنه ای، با انتخاب شایسته مجلس محترم خبرگان رهبری،حضرت آیت الله ‎سید مجتبی خامنه ای (مد ظله العالی) رهبر سوم انقلاب اسلامی، در معرکه رویارویی جبهه حق و باطل به ساحل امن و آرامش رسید. الحمدلله 

کد مطلب 6769649
محسن صمیمی

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