پیام معاونت آموزش متوسطه آموزش و پرورش در پی انتخاب رهبر سوم انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر ، معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش ، در پی انتخاب رهبر سوم انقلاب اسلامی پیامی صادر کرد.

متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ

وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ (نساء/ ۵۹)

آموزش و پرورش به عنوان کانون تربیت نسل‌های آینده، نقشی حیاتی در تقویت هویت و ارزش های دینی وملی، تبیین آرمان‌های انقلاب و بصیرت‌افزایی در میان دانش‌آموزان، معلمان عزیز و آحاد جامعه دارد.

اکنون در این برهه از تاریخ، ما نیز خود را متعهد می‌دانیم تا در این مسیر، با تمام توان در جهت اتحاد و انسجام ملی و تقویت هویت ملی و دینی، پاسداری از ارزش‌های مکتب اهل بیت (علیهم السلام) و حمایت از ولایت فقیه که لازمه پیروزی در برابر تمامی فتنه‌ها و جنگ‌های نیابتی است، کوشا باشیم.

امید است تحت عنایات حضرت باری تعالی و در ظل توجهات حضرت ولیعصر(عج)، شاهد استمرار سربلندی، اقتدار و پیشرفت روزافزون نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در تمامی عرصه‌ها باشیم.

از درگاه خداوند متعال، دوام توفیقات و سلامتی روزافزون همراه با عاقبت بخیری برای رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای را مسئلت داریم.

معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش

۱۸ اسفند ۱۴۰۴