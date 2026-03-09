به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران، حضرت آیت الله العظمی سیدمجتبی خامنه‌ای، شاعران کشورمان دست به قلم بردند و شعر سرودند.

مهدی گرایی، در وصف این جانشینی چنین اشعاری را سروده است:

کسی شبیه پدر از دل غبار آمد

و جان به تیغ سواران کهنه‌کار آمد

مبارزی علوی، به! که شهسوار آمد

به قلب، آیه‌ی تسکین کردگار آمد

ببین چه حسن ختامی به انتظار آمد

پدر شهید شد اما تفنگ پابرجاست

هنوز منتقمانیم و جنگ پابرجاست

درون اسلحه‌هامان فشنگ پابرجاست

اگر تمام شود تیر، سنگ پابرجاست

شکوه عشق دوباره به کارزار آمد

به تیغ‌های بدون نیام سجده کنید

به نام نامی این انتقام سجده کنید

مقدر است از این پس مدام سجده کنید

به ضربه‌های علی در قیام سجده کنید

خروش حیدری برق ذوالفقار آمد

گشوده درب‌ جهنم به‌روی خانه‌تان

گرفته تیر کماندارمان نشانه‌تان

به قوت علوی می‌شود روانه‌تان

چه خوب می‌زند این تیر تازیانه‌تان

که صبح محشرتان روز ناگوار آمد

خیال کرده که ما گول الامان بخوریم

مباد از سر خوان تو قرص نان بخوریم

و ما شبیه تو نیستیم استخوان بخوریم

زهی تصور باطل که ما تکان بخوریم

که قوم برتر میدان به روزگار آمد

هراس و وحشت میدان رسیده آخر خط

و قصه‌های زمستان رسیده آخر خط

که مکر و حیله‌ی شیطان رسیده آخر خط

رسید مژده که طوفان رسیده آخر خط

قرار بر دل آشوب بی‌قرار آمد