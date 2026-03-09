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۱۸ اسفند ۱۴۰۴، ۲۲:۲۱

حمله موشکی ایران به سرزمین‌های اشغالی

حمله موشکی ایران به سرزمین‌های اشغالی

 رسانه‌ها از رصد حمله موشکی از سوی ایران به سمت اسرائیل و فعال شدن سامانه‌های هشدار در مناطق مختلف این رژیم خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، جبهه داخلی اسرائیل اعلام کرد که شلیک موشک‌هایی از ایران به سوی سرزمین های اشغالی شناسایی شده است.

جبهه داخلی اسرائیل از شهرک نشینان خواست که فورا به پناهگاه بروند.

کد مطلب 6770462

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