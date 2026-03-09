به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، جبهه داخلی اسرائیل اعلام کرد که شلیک موشک‌هایی از ایران به سوی سرزمین های اشغالی شناسایی شده است.

جبهه داخلی اسرائیل از شهرک نشینان خواست که فورا به پناهگاه بروند.