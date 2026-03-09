  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۸ اسفند ۱۴۰۴، ۲۳:۰۴

ابراهیمی:صبر خانواده شهدا پشتوانه تصمیم تاریخی مجلس خبرگان بود

ابراهیمی:صبر خانواده شهدا پشتوانه تصمیم تاریخی مجلس خبرگان بود

میناب - نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان، ولایت‌مداری خانواده شهدای دانش‌آموز را تکیه‌گاه اصلی اعضای این مجلس در تصمیم‌گیری سرنوشت‌ساز شب گذشته دانست.

به گزارش خبرنگار مهر،آیت الله محسن ابراهیمی نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان رهبری در مراسم هفتم شهدای دانش‌آموز میناب، اظهار کرد: خداوند را شاکرم که توفیق داد دیشب در جلسه‌ای با حضور اکثریت قاطع اعضا، رسالت سنگین تعیین جایگزین رهبری را به نیابت از مردم شریف هرمزگان به سرانجام برسانیم.

وی با بیان اینکه تصور نمی‌کرد این مأموریت در دوران مسئولیت وی رقم بخورد، افزود: در حالی که داغدار شهدای دانش‌آموز و معلمان عزیزمان هستیم، این وظیفه خطیر در شرایطی حساس انجام شد.

امام جمعه میناب خاطرنشان کرد: صبر و ولایت‌مداری خانواده شهدا که فرزندان خود را فدای مسیر نظام می‌دانند، بزرگترین پشتوانه ما در این تصمیم‌گیری تاریخی بود.

کد مطلب 6770491

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها