ابراهیمی:صبر خانواده شهدا پشتوانه تصمیم تاریخی مجلس خبرگان بود

به گزارش خبرنگار مهر،آیت الله محسن ابراهیمی نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان رهبری در مراسم هفتم شهدای دانش‌آموز میناب، اظهار کرد: خداوند را شاکرم که توفیق داد دیشب در جلسه‌ای با حضور اکثریت قاطع اعضا، رسالت سنگین تعیین جایگزین رهبری را به نیابت از مردم شریف هرمزگان به سرانجام برسانیم.

وی با بیان اینکه تصور نمی‌کرد این مأموریت در دوران مسئولیت وی رقم بخورد، افزود: در حالی که داغدار شهدای دانش‌آموز و معلمان عزیزمان هستیم، این وظیفه خطیر در شرایطی حساس انجام شد.

امام جمعه میناب خاطرنشان کرد: صبر و ولایت‌مداری خانواده شهدا که فرزندان خود را فدای مسیر نظام می‌دانند، بزرگترین پشتوانه ما در این تصمیم‌گیری تاریخی بود.