به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، اعضای شورای نمایندگان، هیئت رئیسه و مسئولان دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها در بیعت با آیت الله العظمی سید مجتبی حسینی خامنه ای بیانیه ای به شرح زیر صادر کردند:

بسم الله الرحمن الرحیم

«أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ»

ملت سرافراز ایران،

ریشه‌های استوار نظام اسلامی، که با دست پرمهر امام خمینی (قدس سره) در ۴۷ سال پیش کاشته شد، امروز به درختی تناور؛ پناه‌گاه آزادی‌خواهان جهان و نماد عزت و استقلال ایران تبدیل گشته است. این شکوفایی، ثمره پیوندی الهی و ناگسستنی میان امام و امت است؛ پیوندی که در برابر هر تندبادی، استوارتر خواهد ماند.

در سایه هدایت‌های روشنگر و داهیانه امام شهیدمان حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای (رضوان الله علیه)، ایران عزیز، قله‌های افتخار را درنوردیده است؛ از رازهای بنیادین حیات در سلول‌های بنیادی تا اوج اقتدار در فناوری‌های دفاعی. اقتدار علمی و بالندگی ایران قوی، مدیون چراغ راهنمایی ایشان است.

کشتی انقلاب عظیم اسلامی، با کشتی‌بانی خردمند، در سخت‌ترین طوفان‌ها، مسیر خود را یافته و ثابت کرده است که رهبری ولی فقیه، امان‌نامه ملت در عبور از بحران‌هاست؛ آرامش‌بخش، مقتدر و حکیمانه.

و اکنون، تقدیر حکیمانه الهی، پرچم پرافتخار ایران اسلامی را در دستان توانای فقیه عالیقدر و اندیشمند انقلابی، جانباز سرافراز و مشاور امین امام شهید، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (حفظه‌الله) قرار داده است. ایشان که با شناخت عمیق از دانشگاهیان و نخبگان، و اشراف بر دغدغه‌های امروز و فردای ایران، تداوم‌بخش راستین گفتمان انقلاب و ادامه‌دهنده راه پرافتخار امام شهید هستند.

ما،اعضای شورای نمایندگان مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و هیئت رئیسه ومسولان دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های سراسر کشور، با قلبی سرشار از ارادت و ایمانی راسخ، حمایت قاطع و بیعت بی‌دریغ خود را با این ستاره پرفروغ فقاهت، تقوا و بصیرت اعلام می‌داریم. بر عهد دیرین با امام راحل و امام شهید پای می‌فشاریم و خود را در رکاب ولی فقیه، متعهد به یاری این مرز و بوم برای رسیدن به اوج شکوه و اقتدار در جامعه دانشگاهی، همانگونه که امامین انقلاب ترسیم نمودند، می‌دانیم.

در پایان، از حضور حماسی و ایستادگی تاریخی ملت بزرگ ایران در برابر توطئه‌های شیاطین زمان، و از تصمیم قاطع و اقدام انقلابی مجلس خبرگان رهبری، تجلیل می‌نماییم. از آستان ربوبی پیروزی قاطع و نهایی برای ملت ایران و نصرت، دوام توفیقات و طول عمر با عزت در ظل توجهات خاص حضرت ولی‌عصر (عج) برای ولی امر مسلمین،حضرت آیت‌الله خامنه‌ای را مسئلت داریم.