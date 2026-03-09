https://mehrnews.com/x3byTm ۱۸ اسفند ۱۴۰۴، ۲۳:۵۹ کد مطلب 6770542 استانها ایلام استانها ایلام ۱۸ اسفند ۱۴۰۴، ۲۳:۵۹ عزاداری مردم ایلام در سوگ امام امت ایلام - فیلمی از هشتمین روز عزاداری مردم ایلام در سوگ امام امت مشاهده کنید. دریافت 24 MB فیلم اختصاصی از مهسا نظری کد مطلب 6770542 کپی شد مطالب مرتبط صاحبان منازل و خودروهای شخصی آسیب دیده در ایلام خسارت خود را ثبت کنند رهبر جدید انقلاب مشوق جریان علمی کشور و دلسوز دانشگاهیان هستند اجتماع مردمی بیعت با رهبر معظم انقلاب در کاشان برچسبها ایلام تجمع مردمی رهبر شهید
نظر شما