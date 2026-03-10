آیت‌الله احمد مبلغی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به شهادت امام شهید آیت‌الله سید علی حسینی خامنه‌ای اظهار داشت: تسلیت عرض می‌کنم این مصیبت کبرایی که امت اسلامی و به‌ویژه ملت ایران اسلامی با آن مواجه است.

«امام شهید» در تاریخ حرکت شیعی و ایرانی حادثه بسیار مهم و ماندگاری است

وی ادامه داد: «امام شهید» در چارچوب و تاریخ حرکت شیعی ازیک‌طرف و حرکت ایران در طول تاریخ که یک زمامدار و یک رهبر برای ایرانیت و به‌ویژه در شرایط تاریخ اسلام برای اسلامیت به شهادت برسد یک حادثه بسیار مهم و ماندگاری است.

حادثه شهادت امام شهید آیت الله سید علی حسینی خامنه‌ای ضمن اینکه بسیار غمبار و مصیب بار است اما نقطه عطف و تحول آفرین هست

نماینده مردم استان لرستان در مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: این حادثه مهم ضمن اینکه بسیار غم‌بار و مصیبت‌بار هست؛ اما به دلیل اینکه نقطه عطف و تحول‌آفرین هست می‌تواند تاریخ را دگرگون کند؛ به‌ویژه برای انقلاب اسلامی که حضور بسیار نیرومندی را در جهان رقم زده است.

خون امام شهید حماسه بزرگی را خلق کرد

آیت‌الله مبلغی توضیح داد: این نقطه عطف دارای پیامدهای بسیار مهمی و اساسی برای این انقلاب، برای ایران اسلامی، برای هویت ایرانی و برای اسلام عزیز ما است.

وی یادآور شد: ضمن عرض تسلیت باید توجه داشت که خون این امام شهید یک حماسه بزرگی را خلق کرده و جامعه ایرانی را مصمم‌تر، قاطع‌تر، کوبنده‌تر، نگهدارنده و مصون‌تر کرده است.

صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها دنبال راه خلاص هستند

نماینده مردم استان لرستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه امروز ما شاهد حمله ناجوانمردانه‌ای هستیم که صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها برخلاف همه عرف‌هایی که تاکنون از گذشته تابه‌حال بوده رقم زده‌اند، توضیح داد: اینها حتی الفبای اخلاق و موازین بین‌المللی و اخلاقی و انسانی را در جاهای دیگر رعایت نکردند و اینجا دیگر از حد گذراندند و این جنایت بزرگ را مرتکب شدند.

آیت‌الله مبلغی ادامه داد: اما پیامدهای آن دامن‌گیرشان شده و در جنگ ماندند و دنبال راه خلاص هستند و هر دری و هر راهی را که برای خلاصی می‌کوبند می‌بینند که راهی بر آن نیست.

آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای را یک انسان اخلاقی و هم‌زمان انقلابی دیدم

وی گفت: در این شرایط حماسه یک حماسه دیگری هم خلق شد و آن انتخاب فقیه گران‌قدر حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای بود که در مکتب امام شهید تربیت‌یافته است و بوی ایشان را و رایحه دل‌انگیز و شوق‌برانگیز ایشان را با خود همراه دارد.

نگاهی کاملا معطوف به هنجارهای درست اسلامی، فقهی، اخلاقی و سیاسی در رفتار آیت الله سید مجتبی خامنه ای وجود دارد

نماینده مردم استان لرستان در مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: بنده در جلساتی که خدمت ایشان رسیدم، ایشان را یک انسان اخلاقی و هم‌زمان انقلابی دیدم و جمع‌کردن بین این دو، یک امر بسیار مهمی است که در ایشان یافتم.

آیت‌الله مبلغی بیان کرد: ایشان بسیار با طمأنینه و باوقار هستند بدون اینکه مغلوب و مرعوب شرایط شوند، نگاهی کاملاً معطوف به هنجارهای درست اسلامی، فقهی، اخلاقی و سیاسی در رفتار ایشان من در آن جلسات و غیر آن جلسات یافتم.

دلایل انتخاب هوشمندانه خبرگان

وی با بیان اینکه انتخاب ایشان به دلایل مختلفی کاملاً انتخابی هوشمندانه است، یادآور شد: یکی آنکه نام رهبر شهید آیت‌الله خامنه‌ای امتداد پیدا می‌کند و امتداد این نام برای انقلاب اسلامی و کشور ایران ما مهم است؛ و این امتداد در حقیقت امتداد نام امام خمینی هم هست.

نماینده مردم استان لرستان در مجلس خبرگان رهبری توضیح داد: چون امام خامنه‌ای شهید، امتدادِ خمینی کبیر بود و ایشان امتداد این واژه زیبای خامنه‌ای است و ازاین‌جهت ما این را یک عامل اساسی و حماسه‌آفرین و انسجام‌بخش در شرایط موجود حقیقتاً می‌دانیم و دیدیم چقدر ملت خوشحالی کردند، چون آن عطش و آن نگاه با این انتخاب فرونشست.

انتخاب ایشان راه را بر امیدهای کاذب دشمن بست

آیت‌الله مبلغی یادآور شد: ضمن اینکه انتخاب ایشان در حقیقت راه را بر امیدهای کاذبی که احیاناً خیال می‌کردند که با دستور می‌توانند رهبری را جابه‌جا کنند هم‌بسته شد؛ در حقیقت چون تمرکز کرده بودند ایشان نباشد با آمدن ایشان این راه کلاً بسته شد و قدرت ایران در جنگ چندبرابر افزایش یافت.

وی در پایان گفت: امیدوارم که این مسیر را بتوانیم قدرتمندانه با وحدت ملی و انسجام ملی در پیش بگیریم و حرکتمان را پرتوان‌تر، پرصلابت‌تر و غرورآفرین‌تر بنماییم.