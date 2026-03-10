دشمن ایران اسلامی را با ونوزئلا اشتباه گرفت؛ پیروز جنگ رمضان ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، قادر آشنا شامگاه چهارشنبه در جمع مردم عزادار شهر یاسوج با تسلیت شهادت امام علی(ع) و شهادت رهبر معظم انقلاب خطاب گفت: مردم یاسوج در خیابان ها حماسه آفریدند و همه جای کشور صحبت از حماسه آفرینی مردم است.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با طرح چند سوال افزود: ترامپ ملعون از ویتکاف سوال پرسیده چرا با این همه عده و تجهیزاتی که ما به منطقه فرستادیم ایرانیان نمی‌ترسند که دلیلش این است که ایرانیان در طول تاریخ با اصالت بودند و نسبت به وطن غیرت و تعصب دارند.

وی با اشاره به وطن پرستی و وطن دوستی در اشعار شاعران بزرگی چون سعدی و حافظ گفت: همه اینها یعنی ایرانی ها حب وطن دارند.

آشنا با بیان اینکه وطن دوستی و وطن پرستی مردم ایران با مذهب شیعه گره خورده است، بیان کرد: ملتی که امام علی(ع) و امام حسین(ع) دارد و رهبرش به شهادت رسیده شکست ناپذیر است.

وی خطاب به مردم با اینکه شخصیت بزرگی را از دست دادیم، گفت: رهبر شهیدمان در جمع شعرا یک شاعر، هنرمندان یک هنر، در جمع رزمندگان یک رزمنده بود، در جمع سپاهیان یک سپاهی بود ما شخصیت بی‌نظیری را از دست دادیم و تا انتقام امام شهیدمان در میدان هستیم.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با اشاره به دوران جنگ هشت گفت: در زمان هیچ نداشتیم اما امروزه به تدبیر رهبر شهیدمان این مرد بزرگ در حال جنگ با دو ابر قدرت هستیم.

وی ادامه‌ داد: فرزندان انقلاب اسلامی در نیروهای مسلح چنان مقابل این ابر قدرت ایستاده و آن را به زانو درآورده که ترامپ ملعون در به در دنبال واسطه می‌گردد تا از این افتضاحی که درست کرده نجات یابد

آشنا با اشاره به شایعاتی که دشمنان در زمان حیات رهبر شهید مطرح کردند، گفت: امروز دشمن با جنگ نرم به میدان آماده است و اصحاب رسانه و دستگاه‌های فرهنگی و عقیدتی تلاش کنند تا دشمن را در این جبهه به زانو در آوردند.

وی با اشاره به وضعیت کشور در میدان نظامی بیان کرد: در ابتدای جنگ تلاش کردیم چشم دشمن را کور کنیم، در گام دوم تلاش کردیم رادارهای چند لایه دشمن را ناکارآمد کنیم و امروز به راحتی هر جایی را اراده کنیم را می زنیم.

دبیر شورای فرهنگ عمومی شور با اشاره به توان موشکی جمهوری اسلامی ایران افزود: این آدم مغرور و خودشیفته چند روز پیش گفت فکر نمی‌کردم ایران اینقدر موشک داشته باشد، خائنین داخلی هم گفتند این‌ها همه ماکت هستند اما ۱۰ روزه که دشمنان زیر شدیدترین حملات ما هستند.

وی خطاب به مردم گفت: همانطور که جنگ ۸ ساله دفاع مقدس را با حداقل امکانات‌ پیروز شدیم در جنگ اخیر هم پیروز خواهیم شد.

آشنا با اشاره به نقشه دشمنان پلید نظام اسلامی ایران افزود: دشمنان به دنبال تکه تکه وطنمان هستند و تلاش دارند با شکست ما این نقشه را عملی کنند اما به یاری خداوند ناکام خواهند ماند.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور بیان کرد: امروز جبهه ما مردم خیابان‌هایی است که نباید رها کنیم، دولت با تمام وجود پای کار آمدند و هیچ گرفتاری ایجاد نشده است.

آشنا با بیان اینکه دشمن خیال کرده ایران ونزوئلا است، گفت: دشمن نمی‌داند هر مرد و زن ایران امتی هستند و اجازه نمی‌دهند کوچکترین تعرضی به کشور شود.

وی تصریح کرد: خدا لعنت کند کسانی که هلهله کردند و خواستند دشمن به ما حمله کند، دشمنی که به هیچ کسی رحم نمی‌کند.