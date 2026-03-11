سوء استفاده رژیم صهیونیستی از جنگ برای گسترش شهرک سازی در کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، داوود با اشاره به افزایش میزان تیراندازی شهرک‌نشینان (صهیونیست) به سمت شهروندان فلسطینی که به شهادت تعدادی از افراد منجر شد، گفت که شهرک‌نشینان از شرایط جنگ (علیه ایران) برای اجرای طرح‌های شهرک سازی خود سوء استفاده کردند.

وی افزود که "مقامات اشغالگر از تردد شهروندان فلسطینی از طریق افزایش ایست‌های بازرسی جلوگیری کردند و تنها پنجره‌های بسیار محدودی برای حرکت باقی گذاشتند که باعث ایجاد ترافیک شدید شد و بر زندگی اجتماعی، به ویژه در ماه مبارک رمضان، تأثیر گذاشت."

وی خاطرنشان کرد که این اقدامات همزمان با بسته شدن کامل مسجدالاقصی بود.

مدیر اداره مستندسازی با بیان اینکه "رژیم اشغالگر از شرایط کنونی برای تکمیل اجرای طرح‌های شهرک‌سازی در کرانه باختری و قدس سوءاستفاده می‌کند"، تأکید کرد که تمامی اقدامات سرکوبگرانه ادامه داشته است، به طوری که اخطارهای تخریب به صورت گسترده توزیع و عملیات میدانی اجرا می‌شود و همزمان با آن حملات خونین شهرک‌نشینان و اقدامات نظامی شدید ادامه دارد.

داوود همچنین با اشاره به "صدور بیش از 10 دستور توسط مقامات اشغالگر برای از بین بردن هزاران درخت فلسطینی اطراف روستاها و شهرها در طول جنگ، افزود که این اقدام تأکید بر پیشبرد پروژه‌های توسعه شهرک‌سازی و از بین بردن پوشش گیاهی فلسطینی به عنوان اولین محافظ زمین در برابر گسترش شهرک‌سازی است.

تجاوز آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران در 28 فوریه گذشته، علیه اهدافی در این کشور از جمله پایتخت آغاز شده است و همچنان ادامه دارد.