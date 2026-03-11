تحلیلگر عرب: نظام جهانی را ترامپ و نتانیاهو جنایتکار رهبری می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، «محمد عیاش» نویسنده و کارشناس سیاسی فلسطینی در مقاله‌ای تحت عنوان «روابط آمریکا و اسرائیل» به تحلیل جنگ طلبی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اسرائیل ودونالد ترامپ رئیس جمهورآمریکا پرداخت و نوشت: در شرایط مبهم و پیچیده حاصل از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران، خطرناکتر از هر چیز دیگری، نبود نهادهای بشردوستانه و قانونی و تقریبا تعطیلی کامل شورای امنیت به دلیل حضور افرادی مانند ترامپ و نتانیاهو است؛ اولی رئیس شورای صلح در غزه و دومی عضو این شورا است، گویی نظام بین‌المللی جدید را این دو جنایتکار رهبری می‌کنند و بر روابط وائتلاف مستحکم خود در برابر جهان تاکید دارند.

نکته قابل توجه اینکه آمریکا تخم مرغ های خود را در سبد اسرائیل قرار داده است، و البته چرا که نه؟ زیرا این دو اهداف مشترکی داشته و کاملا از فعالیت تمام انواع کارخانه‌های تسلیحاتی خود اطمینان خاطر دارند.

البته بعید نیست که روند امور در میانه جنگ با ایران تغییر کند و رویارویی با چند دشمن پیش بیاید و تحولات صحنه میدانی به سمت سیاست ائتلاف‌های جدید پیش برود که به عقیده من رسیدن به این روند زیاد طول نخواهد کشید زیرا روسیه و سقف اهدافش مورد رضایت آمریکا و اروپا نیست از همین رو رویارویی آینده اجتناب ناپذیر است.

این در حالی است که واشنگتن و تل آویو هر یک دغدغه‌های خود را دارند، به این معنی که واشنگتن از پیشرفت اقتصادی گسترده و نگران کننده چین بیم دارد و تل‌آویو نیز از توان موشکی حزب الله در لبنان و انصارالله در یمن در هراس است، از همین رو با جنگ افروزی به دنبال رهایی از این نگرانی ها هستند.

این تحلیلگر عرب در بخش دیگری از مقاله خود تاکید کرد: اصرار ایران بر نام تاریخی خلیج فارس و دفاع از تمامیت ارضی خود در قبال جزایر تنب و ابوموسی، نشان‌دهنده رویکرد اصولی تهران در برابر تحریف‌های تاریخی و طمع‌ورزی‌های منطقه‌ای است. این مواضع، نه تجاوز، که دفاع مشروع از هویت ایرانی-اسلامی است.