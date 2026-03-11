  1. ورزش
  2. توپ و تور
۲۰ اسفند ۱۴۰۴، ۸:۰۸

برنامه نابغه تنیس روی میز در روزهای جنگ/تمرین در ژاپن، رقابت در فرانسه

برنامه نابغه تنیس روی میز در روزهای جنگ/تمرین در ژاپن، رقابت در فرانسه

بنیامین فرجی که روزهای اخیر را در کمپ تمرینی ژاپن سپری کرد، به زودی در رقابت های استارکانتندر فرانسه شرکت می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، یک روز پیش از آغاز جنگ آمریکایی - صهیونی در ایران، بنیامین فرجی نابغه تنیس روی ایران عازم ژاپن شد تا بخشی از برنامه تمرینی خود را در این کشور دنبال کند.

او طی این مدت در کمپ تمرینی ژاپن با تیم ملی این کشور تمرین داشت و همچنان این برنامه تمرینی را دنبال می کند.

حضور در رقابت های استارکانتندر جوانان فرانسه هم در برنامه بنیامین فرجی قرار دارد. این مسابقات حدود دو هفته دیگر برگزار می شود اما اینکه فرجی از چه مسیری راهی فرانسه شود، هنوز مشخص نیست.

در صورت مهیا شدن شرایط، فرجی به صورت مستقیم از ژاپن راهی فرانسه می شود اما اگر شرایط ویزایی اقامت در ژاپن، چنین اجازه ای به او ندهد، وی راهی دوسلدورف می شود و پس از چند روز تمرین در این شهر، عازم محل برگزاری رقابت های استارکانتندر فرانسه خواهد شد.

کد خبر 6771637

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها