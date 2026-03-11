برنامه نابغه تنیس روی میز در روزهای جنگ/تمرین در ژاپن، رقابت در فرانسه

به گزارش خبرنگار مهر، یک روز پیش از آغاز جنگ آمریکایی - صهیونی در ایران، بنیامین فرجی نابغه تنیس روی ایران عازم ژاپن شد تا بخشی از برنامه تمرینی خود را در این کشور دنبال کند.

او طی این مدت در کمپ تمرینی ژاپن با تیم ملی این کشور تمرین داشت و همچنان این برنامه تمرینی را دنبال می کند.

حضور در رقابت های استارکانتندر جوانان فرانسه هم در برنامه بنیامین فرجی قرار دارد. این مسابقات حدود دو هفته دیگر برگزار می شود اما اینکه فرجی از چه مسیری راهی فرانسه شود، هنوز مشخص نیست.

در صورت مهیا شدن شرایط، فرجی به صورت مستقیم از ژاپن راهی فرانسه می شود اما اگر شرایط ویزایی اقامت در ژاپن، چنین اجازه ای به او ندهد، وی راهی دوسلدورف می شود و پس از چند روز تمرین در این شهر، عازم محل برگزاری رقابت های استارکانتندر فرانسه خواهد شد.