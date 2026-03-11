بازگشت شمشیربازان نوجوان و جوان به کشور بعد از ١٢ روز

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات شمشیربازی نوجوانان و جوانان قهرمانی آسیا یک روز پیش از آغاز جنگ رمضان در ایران یعنی جمعه (٨ اسفند) در اندونزی به پایان رسید.

به فاصله چند ساعت بعد از اتمام این رویداد، حمله آمریکایی صهیونی به ایران آغاز شد و همین موضوع با توجه به فراگیر شدن شرایط جنگی در کشورهای منطقه، بازگشت تیم های اعزامی ایران از اندونزی را با مشکل مواجه کرد.

شمشیربازان نوجوان و جوان ایران اوایل هفته گذشته از اندونزی به عمان سفر کردند و با هماهنگی نمایندگی ایران در مسقط، در هتلی در این شهر مستقر شدند.

طی این مدت پروازهای عمان به شرق اسیا در حال انجام بود اما این پروازها به غرب آسیا در حالت لغو به سر می برد و همین موضوع بازگشت شمشیربازان ایران را به تاخیر انداخت.

بعد از گذشت چندین روز و با باز شدن خطوط هوایی عمان به غرب آسیا، اعضای تیم های شمشیربازی نوجوانان و جوانان روز گذشته (سه شنبه ١٩ اسفند) از مسقط عازم استانبول شدند، آنها امروز (چهارشنبه ٢٠ اسفند) به صورت زمینی راهی وان می شوند تا از طریق مرز زمین، وارد کشور شوند.

بدین ترتیب تیم های شمشیربازی نوجوانان و جوانان بعد از گذشت ١٢ روز از پایان کارشان در مسابقات قهرمانی آسیا، به کشور باز می گردند.