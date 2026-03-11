روایت وزیر خارجه هند از رایزنی با عراقچی

به گزارش خبرگزاری مهر، سوبرامانیام جایشانکار وزیر امور خارجه هند اعلام کرد که گفتگویی با «سیدعباس عراقچی» وزیر خارجه ایران درباره تحولات جنگ آمریکایی-صیهونیستی علیه تهران داشته است.

جایشانکار در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: گفتگوی پرجزئیاتی با سیدعباس عراقچی، وزیر خارجه ایران بر سر آخرین تحولات در رابطه درگیری جاری داشتم. ما توافق کردیم که با یکدیگر در ارتباط بمانیم.

بر اساس گزارش وزارت خارجه ایران، عراقچی در تماس تلفنی با جایشانکار با تشریح جنایات ارتکابی توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران در ۱۱ روز گذشته، از جمله حمله موشکی به دبستان دخترانه میناب در اولین روز جنگ و متعاقبا حملات گسترده به اماکن و مراکز غیرنظامی و خدمات عمومی، بر عزم ایران برای دفاع همه‌جانبه از کیان ایران تاکید کرد.