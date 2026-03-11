به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۴ کالابرگ سرپرستان خانوار با رقم انتهای کد ملی ۳ ، ۴ ، ۵ و ۶ شارژ شد.
در مرحله جدید کالابرگ که از دی ۱۴۰۴ برای تمام ایرانیان ساکن در کشور لحاظ شد، ماهانه به ازای هر فرد مبلغ یک میلیون تومان شارژ میشود. این امر به دلیل حذف ارز ترجیحی ۲۸.۵۰۰ تومان از واردات کالاهای اساسی بود که دولت عنوان کرد یارانه از ابتدای زنجیره تولید به انتهای زنجیره و مصرفکننده نهایی واریز خواهد شد.
شارژ دی و بهمن ۱۴۰۴ انجام شد. اعتبار اسفند ماه نیز تا کنون در ۲ نوبت جمعه ۱۵ اسفند برای سرپرستان خانوار با رقم انتهای کد ملی ۰، ۱ و ۲ و نیز دوشنبه ۱۸ اسفند برای تمام خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی قابل خرید شده است.
در صورتی که اعتبار دی، بهمن و اسفند ماه بهطور کامل استفاده نشود، مانده، به ماه بعد منتقل خواهد شد و تا پایان فروردین ماه معتبر است. البته این زمان برای شارژ فروردین ۱۴۰۵ تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵ خواهد بود.
گفتنی است با توجه به حذف دهکبندی، سرپرست خانوارها میتوانند بر اساس رقم انتهایی کد ملی به فروشگاهها مراجعه و خرید کالابرگی اسفندماه خود را انجام دهند.
استفاده از اعتبار ماههای بعدی نیز پس از اعلام عمومی در ماههای مورد نظر امکانپذیر خواهد شد و مطابق ماه قبل اعتبار خانوار ها برای خرید پابرجا است.
همزمان فروشگاههای اینترنتی مورد قرارداد نیز آماده فروش اقلام کالابرگی با قیمت مصوب و ارسال به در منزل هستند.
مشمولان میتوانند متناسب با نیاز خود، کالاهای تعیینشده را خریداری کنند. هیچ محدودیتی در مقدار خرید هر کالا یا انتخاب نشان تجاری خاص در بین کالاهای کالابرگی وجود ندارد.
در صورت خرید بیش از سقف اعتبار، مابهالتفاوت را خریدار پرداخت می کند. امکان خرید در چند نوبت وجود دارد و نیازی به استفاده از کل اعتبار در یک مرحله نیست.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از هموطنان عزیز می خواهد همچنان مراقب پیامها و لینکهای جعلی کلاهبرداران باشند و صرفاً به پیامکهای رسمی از سرشماره V.Refah اعتماد کنند.
هموطنان عزیز در صورت مشاهده و بروز تخلفات فروشگاهی می توانند شکایت خود را در برنامه کاربردی شمیم و یا سامانه zrm.mcls.gov.ir ثبت و سپس با ورود به بخش کالابرگ، آدرس فروشگاه متخلف را نوشته و یا فیش خرید خود را بارگذاری کنند تا به محض دریافت رسیدگی شود.
در حال حاضر ۲۹۲ هزار فروشگاه زنجیرهای و ۵۳۰ هزار ترمینال فروشگاهی به اضافه میادین میوه و ترهبار در حال خدماترسانی به مشمولان در خرید ۱۱ قلم کالای اساسی و میوه و سبزیجات هستند.
