شارژ ۸۰۰ هزار تومانی کالابرگ ویژه کودکان دارای سوءتغذیه است

ایمان زنگنه، سخنگو معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره مبلغ شارژ کالابرگ اسفند ماه خانوارهای ایرانی به خبرنگار مهر، گفت: مبلغ شارژ اسفند ماه کالابرگ همچون دی و بهمن به ازای هر نفر یک میلیون تومان است.

وی درباره مبلغ شارژ ۸۰۰ هزار تومانی کالابرگ برخی از خانوارها، توضیح داد: این مبلغ مربوط به شارژ کالابرگ مرحله یازدهم سبد غذایی کودکان دارای سوءتغذیه ۵ تا ۵۹ ماه است.

این مسئول دولتی افزود: شارژ کالابرگ کودکان مشمول این طرح دارای دو مبلغ متفاوت است؛ کمک معیشت کودکان دارای سوءتغذیه خانوارهای درآمدی دهک اول تا پنجم (۱ تا ۵) یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به ازای هر کودک و برای کودکان دارای سوءتغذیه خانوار دهک‌های درآمدی ششم و هفتم (۶ و ۷) مبلغ ۸۰۰ هزار تومان است.

سخنگو معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان یادآور شد: خانوارها تا پایان اسفند ۱۴۰۴ مهلت دارند تا نسبت به خرید ۱۱ قلم کالای اساسی اعم از گوشت، برنج، حبوبات، لبنیات و... به اضافه میوه، سبزیجات و مغذیجات برای فرزندان خود اقدام کنند.