  1. استانها
  2. البرز
۲۰ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۰۵

آسیب به مرکز نگهداری معلولان ذهنی فردیس در حمله آمریکایی- صهیونی

کرج- مدیرکل بهزیستی استان البرز گفت: مرکز نگهداری معلولان ذهنی فردیس در حمله آمریکایی - صهیونی مورد آسیب قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، وجیهه محمدی فلاح گفت: مرکز نگهداری معلولان ذهنی فردیس به ۸۰ توانخواه و معلول ذهنی زیر ۱۴ سال خدمات ارائه می‌داد.

مدیرکل بهزیستی البرز اضافه کرد: توانخواهان این مرکز به سایر مراکز منتقل شده و حال عمومی آنان خوب است.

وی افزود : مرکز نگهداری بهزیستی فردیس در حمله اخیر دشمن به شهرک وحدت این شهرستان دچار آسیب شد.

مدیرکل بهزیستی البرز یادآور شد: امروز نیز ساختمان بهزیستی فردیس و ساختمان اورژانس اجتماعی این شهرستان در ادامه بمباران هوایی آمریکایی - صهیونی، آسیب جدی دیده‌اند.

گفتنی است؛ به گفته سیف، معاون سیاسی، امنیتی و انتظامی استانداری البرز بر اساس در حمله شامگاه دوشنبه آمریکا و رژیم صهیونی به شهرک وحدت فردیس سه نفر شهید و ۳۳ نفر مجروح شدند.

کد خبر 6771682

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

