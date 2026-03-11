آسیب به مرکز نگهداری معلولان ذهنی فردیس در حمله آمریکایی- صهیونی

به گزارش خبرگزاری مهر، وجیهه محمدی فلاح گفت: مرکز نگهداری معلولان ذهنی فردیس به ۸۰ توانخواه و معلول ذهنی زیر ۱۴ سال خدمات ارائه می‌داد.

مدیرکل بهزیستی البرز اضافه کرد: توانخواهان این مرکز به سایر مراکز منتقل شده و حال عمومی آنان خوب است.

وی افزود : مرکز نگهداری بهزیستی فردیس در حمله اخیر دشمن به شهرک وحدت این شهرستان دچار آسیب شد.

مدیرکل بهزیستی البرز یادآور شد: امروز نیز ساختمان بهزیستی فردیس و ساختمان اورژانس اجتماعی این شهرستان در ادامه بمباران هوایی آمریکایی - صهیونی، آسیب جدی دیده‌اند.

گفتنی است؛ به گفته سیف، معاون سیاسی، امنیتی و انتظامی استانداری البرز بر اساس در حمله شامگاه دوشنبه آمریکا و رژیم صهیونی به شهرک وحدت فردیس سه نفر شهید و ۳۳ نفر مجروح شدند.