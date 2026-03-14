محمد حسن باقری شکیب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در شبانه روز گذشته شاهد بارش برف و باران در بخش‌هایی از استان همدان بودیم، اظهار کرد: بیشترین بارها در چشمه علی محمد و شوشاب ملایر به میزان ۱۱ میلیمتر بوده است.

وی با بیان اینکه میزان بارش‌ها در ایستگاه شورین شهر همدان ۸ میلیمتر گزارش شده است، ادامه داد: امروز آسمان استان عمدتا ابری همراه با افزایش ابر پیش بینی می‌شود و بامداد فردا یکشنبه سامانه بارشی جدیدی وارد استان خواهد شد.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان با بیان اینکه شدت بارش‌ها در مناطقی از غرب و جنوب غربی بیشتر خواهد بود، افزود: بارش‌ها عمدتا به شکل باران هستند.

وی با بیان اینکه در ساعاتی انتظار رگبار و رعد و برق و حتی احتمال بارش تگرگ نیز وجود دارد، بیان کرد: از اواخر وقت دوشنبه سامانه بارشی از استان خارج خواهد شد.

باقری شکیب با بیان اینکه آسمان استان برای روزهای سه شنبه و چهارشنبه، قسمتی ابری پیش بینی می‌شود، ادامه داد: پنج شنبه و جمعه فعالیت سامانه بارشی دیگری را باز هم به شکل باران در نقاط مختلف استان شاهد خواهیم بود.

وی با بیان اینکه از نظر دمایی، دما عمدتا بالای صفر است و همین شرایط را برای هفته پیش رو انتظار داریم، افزود: دمای روزانه به واسطه پوشش ابر و بارش در ساعات بارندگی می‌تواند کاهشی باشد و در ساعاتی هم وزش باد شدید لحظه ای را در برخی نقاط استان همراه با سامانه های بارشی می توانیم انتظار داشته باشیم.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان با بیان اینکه کمینه و بیشینه ایستگاه فرودگاه همدان در ۲۴ ساعت گذشته صفر و ۴ بوده است، افزود: گل تپه با منفی ۳ درجه سانتیگراد سردترین و نهاوند و اسدآباد با ۹ درجه سانتیگراد گرمترین نقاط استان بودند و سرعت باد کبودراهنگ با ۴۰ کیلومتر بر ساعت رسیده است.