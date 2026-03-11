سرعت عمل در برقراری مجدد برق در مواقع قطعی در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، شیرزاد جمشیدی در جریان دیدار افطارالمومنین با نیروهای اتفاقات و عملیات شرکت توزیع برق لرستان به بررسی روند خدمترسانی به مردم پرداخت و بر اهمیت سرعت عمل در برقراری مجدد برق در مواقع قطع برق تأکید کرد.
وی با اشاره به شرایط دشوار کنونی، از نیروهای عملیاتی خواست تا با تمام توان خود به خدمترسانی ادامه دهند و به مردم اطمینان دهند که در هر شرایطی در کنار آنها هستند.
مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان با ابراز امیدواری به بهبود شرایط، از تمامی کارکنان خواست تا با همدلی و تلاش مضاعف، به خدمترسانی به مردم ادامه دهند.
جمشیدی، ضمن تقدیر از تلاشهای بیوقفه آنها، بر ادامه روند ارائه خدمت به مردم تأکید کرد.
