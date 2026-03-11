به گزارش خبرگزاری مهر، روری چالندز خبرنگار شبکه خبری الجزیره در اردن گزارش داد که استراتژی ایران برای فرسایش اسرائیل است و آژیرها، لحظهای صهیونیستها را آرام نمیگذارند.
خبرنگار الجزیره اعلام کرد: اردن فقط در مسیر پرواز موشکهای ایرانی به سمت اسرائیل نیست. بلکه درست در همسایگی اسرائیل نیز قرار دارد. بنابراین من صدای غرش پدافند هوایی را از دور، از جایی که هستم، میشنوم. داستان شب، آژیرها و موشکها و پهپادهایی است که به سمت مرکز و شمال اسرائیل نیز شلیک شدهاند.
او همچنین اشاره کرد: یادآوری این نکته ضروری است که هر زمان این آژیرها به صدا در میآیند، انتظار میرود اسرائیلیها یا به یک اتاق امن یا به یک پناهگاه فرار کنند. این استراتژی واقعی ایران است؛ آرام نگذاشتن اسرائیلیها.
در این گزارش آمده است: ارتش اسرائیل مدعی است که هر یک از این موشکها یا سرنگون شدهاند یا در مناطق باز افتادهاند، و آنها تاکنون نگفتهاند که هیچ زخمی وجود داشته است. با این حال، ارزیابی میزان خسارت این موشکها بسیار دشوار است، زیرا ارتش اشغالگر اساساً نمیخواهد خبرنگاران برای مشاهده به سایتها بدهند، نمیخواهد مردم با تلفنهای همراه خود فیلم بگیرند و آنها را در رسانههای اجتماعی بارگذاری کنند.
روری چالندز گزارش داد: بنابراین، دشوار است که بدانیم واقعاً چه چیزی مورد اصابت قرار گرفته است، یا اینکه آیا چیزی مورد اصابت قرار گرفته است یا خیر.
