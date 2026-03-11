تاکید امام جمعه گرمسار بر تفاوت «حد ترخص» و «مسافت شرعی» در احکام روزه

حجت الاسلام سید علیرضا آرامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در بیان احکام روزه داری و ماه رمضان بیان کرد: ما در زمینه احکام ماه رمضان، مقوله ای به نام حد ترخص و موضوع دیگری به نام مسافت شرعی داریم که با هم تفاوت دارند.

وی افزود: مسافت شرعی آن است که فرد مسافر به معنای خارج شدن از وطن محسوب شود که میزان آن با اختلافی که بین نظرات علما وجود دارد بین ۲۰.۵ الی ۲۲.۵ کیلومتر است.

امام جمعه گرمسار در بیان ترخص، توضیح داد: حد ترخص از آخرین دیوار آخرین خانه یک شهر به میزان یک هزار و ۳۵۰ متر است و اگر فرد حتی یک قدم بعد از آن عبور کند، مسافر شرعی محسوب می شود.

آرامی بیان کرد: فرد روزه داری که قرار است به مسافرت برود تا زمانی که در حد ترخص حضور دارد حق خوردن روزه خود را ندارد و بعد از عبور از این خط می تواند روزه خود را بخورد لذا فردی که قصد دارد به سفر برود نمی تواند صبح بیدار شده صبحانه و ناهار بخورد و به سفر برود در نتیجه باید تا لحظه عبور از حد ترخص روزه خود را نگه دارد.

وی با بیان اینکه در زمان بازگشت هم همین است و فرد مسافر محسوب می شود تا زمانی که به حد ترخص برسد، افزود: اگر فردی با فاصله ده کیلومتری وطنش به جایی می رود و باز می گردد نمازش را کامل می خواهند اما اگر قصد و نیت مسافرت کرد به محض عبور از حد ترخص مسافر شرعی محسوب می شود.

امام جمعه گرمسار بیان کرد: اگر فردی مسافر بود و در حال بازگشت به خانه به منزل اقوامی برای مثال در ده کیلومتری شهر خودش حاضر شد چون به حد ترخص نرسیده هنوز باید نمازش را شکسته بخواند زیرا او مسافر محسوب می شود.