حجت الاسلام سید علیرضا آرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره احکام ماه رمضان بیان کرد: برخی سوال می کنند که آیا می توانند برای مثال برای شرکت بهتر در امتحانات یا کنکور و مسابقه ورزشی، کارهای سخت یکروزه و آبیاری باغ و ... روزه نگرفت؟ اگر بخواهیم به سادگی به این سوال پاسخ دهیم جواب آن خیر است.

وی با بیان اینکه داشتن کار و درس هیچ مجوزی برای خوردن روزه برای انسان مکلف صادر نمی کند، افزود: یکی از راهکارهایی که این افراد می توانند از آن برای اضطرار مانند مسائلی که در بالا ذکر شد بهره بگیرند، سفر شرعی است.

امام جمعه گرمسار گفت: این افراد روزه را می گیرند اما تا قبل از ظهر به سمت خارج شهر حرکت می کنند حدوداً ۲۳ کیلومتر از شهر فاصله می گیرند و آنجا چیزی تناول کنند و بعد بازگردند تا این فرد مسافر محسوب شود و روزه بر او واجب نشود در این صورت هیچ اشکالی هم ندارد.

آرامی با بیان اینکه فرد اگر خودش را عمداً مسافر کند گناه نکرده است، گفت: در ماه رمضان می توان صله رحم، زیارت و ... کرد حتی به مسافرات های کاری رفت و نه گناه و نه اشکالی هم ایجاد نخواهد شد.

وی با بیان اینکه فردی که در بالا بیان شد برای اضطرار خودش را مسافر می‌کند می‌بایست بعداً یک روز را روزه بگیرد اما کفاره هم بر گردنش نیست، افزود: این بحث تنها یک نکته دارد و آن هم در رساله رهبر شهید انقلاب اسلامی است و آن اینکه ایشان می فرمایند کسی که بخواهد خودش را عمداً مسافر کند باید از شب قبل نیت آن را داشته باشد و برای مثال صبح نمی توان چنین تصمیمی گرفت. این تفاوت رسالت ایشان با دیگر علما است.