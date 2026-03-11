به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد نانو، به گفته مسئولان این مجموعه، این پوشش‌ها علاوه بر افزایش دوام عملکرد، امکان سفارشی‌سازی بر اساس شرایط محیطی و صنعتی را نیز فراهم می‌کنند.

مهندس اسماعیل عطایی کچوئی، کارشناس فنی شرکت پیشگامان فناوری آسیا، از توسعه رنگ‌های رسانا و آنتی‌استاتیک مبتنی بر فناوری نانو در این شرکت خبر داد؛ محصولاتی که با بهره‌گیری از گرافن و نانولوله‌های کربنی چنددیواره طراحی شده و برای کاربردهای صنعتی حساس توسعه یافته‌اند.

شرکت پیشگامان فناوری آسیا که فعالیت خود را با برند «آنتون» از سال ۱۳۸۲ آغاز کرده، در حوزه تولید انواع رنگ‌های صنعتی، ترافیکی، ساختمانی و رنگ‌های تخصصی تعمیر خودرو فعالیت می‌کند. محصولات این مجموعه در دسته‌های متنوعی از جمله رنگ‌های ترافیکی مقاوم، پوشش‌های پلی‌یورتان و اپوکسی صنعتی، رنگ‌های ترموپلاستیک فوری، رنگ‌های تعمیری خودرو و پوشش‌های رسانا و آنتی‌استاتیک عرضه می‌شوند.

به گفته عطایی، یکی از مزیت‌های مهم محصولات این شرکت امکان سفارشی‌سازی بر اساس شرایط محیطی، اقلیمی و نوع کاربرد صنعتی است. وی تأکید کرد فرمولاسیون محصولات به گونه‌ای طراحی شده که بتوان ویژگی‌های فنی رنگ را متناسب با نیاز مشتری تغییر داد و عملکرد محصول را در محیط‌های مختلف بهینه‌سازی کرد.

این شرکت با تکیه بر تحقیق و توسعه طولانی‌مدت، موفق به تولید رنگ‌های رسانا و آنتی‌استاتیک مبتنی بر فناوری نانو شده است. عطایی در این زمینه توضیح داد استفاده از گرافن و نانولوله‌های کربنی چنددیواره در این محصولات، باعث افزایش کیفیت رسانایی الکتریکی، دوام بیشتر و قیمت رقابتی‌تر نسبت به نمونه‌های وارداتی شده است.

به گفته وی، توسعه این فرمولاسیون حاصل حدود یک دهه فعالیت تحقیقاتی در این حوزه بوده و به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای شرکت معرفی می‌شود.

رنگ‌های رسانا و آنتی‌استاتیک به منظور کنترل و تخلیه بارهای الکتریکی ساکن در محیط‌های صنعتی طراحی شده‌اند. تجمع الکتریسیته ساکن در برخی محیط‌ها می‌تواند خطراتی مانند ایجاد جرقه و احتمال انفجار در فضاهای حساس صنعتی را به همراه داشته باشد. این پوشش‌ها با انتقال بار الکتریکی به زمین، از تشکیل بارهای خطرناک جلوگیری می‌کنند.

بر اساس توضیحات ارائه‌شده، این محصولات در اتاق‌های کنترل صنعتی، سالن‌های رباتیک، انبارهای مواد شیمیایی و مهمات، صنایع هوافضا و سایر محیط‌های حساس کاربرد دارند.

وی با اشاره به محدودیت برخی رنگ‌های آنتی‌استاتیک موجود در بازار اظهار کرد محصولات متداول معمولاً از رشته‌های کربن یا فیبرکربن استفاده می‌کنند که ممکن است در اثر سایش، با گذشت زمان کارایی رسانایی خود را از دست بدهند. در مقابل، استفاده از گرافن و نانولوله‌های کربنی چنددیواره در محصولات این شرکت موجب افزایش پایداری عملکرد الکتریکی و دوام طولانی‌تر پوشش شده است.

این شرکت علاوه بر پوشش‌های صنعتی، در حوزه تولید زیره‌های رسانا و آنتی‌استاتیک کفش نیز فعالیت دارد. بر اساس اعلام این مجموعه، با استفاده از پلی‌یورتان تقویت‌شده با گرافن و نانولوله‌های کربنی چنددیواره، کفش‌های ایمنی و راحتی با خاصیت تخلیه الکتریسیته ساکن توسعه یافته که نسبت به نمونه‌های مشابه خارجی از کیفیت مناسب‌تر و قیمت رقابتی برخوردارند.

در بخش دیگری از فعالیت‌های شرکت، مذاکراتی برای تأمین بتونه و آستر مورد نیاز نمایندگی‌های یکی از خودروسازان داخلی نیز مطرح شده است. مسئولان شرکت معتقدند توسعه محصولات دانش‌بنیان داخلی می‌تواند به کاهش وابستگی به واردات در حوزه پوشش‌های صنعتی کمک کند.