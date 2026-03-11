تصمیم جدید AFC در مورد لیگ های آسیایی/ برگزاری ‌متمرکز در عربستان

به گزارش خبرنگار مهر، فصل جاری رقابت های فوتبال باشگاهی آسیا به دلیل جنگ دشمنان متخاصم با ایران با وقفه روبرو شد چرا که منطقه خاورمیانه تحت تاثیر این موضوع قرار گرفت و اکثر پروازها نیز لغو شد.

براساس برنامه مسابقات، در مرحله یک‌هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا تیم‌های الهلال و السد قطر، الاهلی عربستان و الدحیل، الاتحاد و الوحده و همچنین شباب الاهلی امارات و تراکتور به مصاف هم خواهند رفت. در لیگ قهرمانان آسیا ۲ نیز النصر با الوصل دیدار می‌کند و الاهلی قطر در مرحله یک‌چهارم نهایی برابر الحسین اردن باید بازی کند.

با این حال در پیش بودن فیفادی و همچنین جام جهانی و فاصله کم تا زمان برگزاری مرحله یک چهارم نهایی باعث شد AFC با پیچیدگی زیادی برای نحوه این بازی ها روبرو شود.

منبع مطلع از کنفدراسیون فوتبال آسیا به خبرنگار مهر اعلام کرد تقویم رقابت باعث شده تا مسئولان اجرایی فوتبال باشگاهی آسیا دنبال برگزاری متمرکز باشند. از این رو عربستان بهترین گزینه برای این موضوع انتخاب شده است و تصمیم نهایی قرار است ظرف ۷۲ ساعت آینده گرفته و به فدراسیون های تابع اعلام شود.