روحیه «ایثار» مهمترین ویژگی خادمیاران رضوی؛ ضرورت تدام راه امام شهید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی مطیعی ظهرچهارشنبه در دیدار با خادمیاران رضوی سمنان در دفتر خود با بیان اینکه انتخاب مجلس خبرگان رهبری موهبتی ویژه در شب‌های قدر محسوب می‌شود، گفت: انتخاب حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای به‌عنوان ولی فقیه و امام جامعه مسلمین اقدامی دقیق، ارزشمند و حائز اهمیت فراوان بود که موجی از شادمانی را در اقصی نقاط کشور درپی داشت و البته موجب خشم و غضب دشمنان شد.

وی تشکیل مجلس خبرگان رهبری را یکی از اقدامات ماندگار و اساسی بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران برای تداوم انقلاب اسلامی دانست و افزود: دشمن تصور می‌کرد نظام جمهوری اسلامی ایران با فقدان رهبری، دچار خلل و مشکلات متعددی می‌شود اما این بار نیز همچون ایام رحلت امام(ره) از دستیابی به اهداف پلید خود مأیوس و ناامید شد.

امام جمعه سمنان بر اهمیت معنوی و اجر عظیم برپایی مواکب خدمت‌رسانی در ایام عزاداری و سفر زائران به مشهد مقدس تأکید نمود و تصریح کرد: در این ایام که قلب امت اسلامی در سوگ رهبری فرزانه است و همزمان شاهد آغاز دوران رهبری آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای هستیم، خدمت به زائران و عزاداران حضرت ثامن الحجج (ع) که از این استان عبور می‌کنند، افتخار بزرگی است.

مطیعی افزود: برپایی این مواکب در مسیر تردد، مصداق بارز پیروی از سیره اهل بیت (ع) و خدمت به بندگان خدا است و این اقدام ارزشمند خادمیاران رضوی، نشان از بصیرت، تعهد دینی و پیروی آنها از منویات رهبری دارد.

‌وی افزود: خادمیاران رضوی با روحیه جهادی و ایثارگرانه خود، سفیران خدمت و همدلی در جامعه هستند و باید همواره آماده باشند تا در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب، گام‌های موثرتری بردارند.