به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی مطیعی بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار با مدیر و جمعی از خادمیاران کانون‌های خدمت رضوی استان سمنان در دفتر خود از حضور پرشور و مداوم مردم در صحنه‌های مختلف، قدردانی کرد و بیان داشت: این حضور پدیده‌ای جوششی و برگرفته از خون شهدا و تدبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی است.

وی ابزود: حضور گسترده در خیابان و همراهی مردم با رزمندگان نیروهای مسلح پای لانچرها موجب شگفتی دوست و دشمن را سبب شده است.

امام جمعه سمنان این مشارکت چشم‌گیر را پدیده‌ای وحدت‌آفرین خواند و بر لزوم استمرار این تلاش‌ها تأکید کرد.

مطیعی با اشاره به اهمیت کار خادمیاران رضوی گفت: انسجام در فعالیت های خادمیاران امری مثبت است اما بر لزوم فراتر رفتن از ظاهر و توجه به عمق و محتوای کار باید تأکید شود.

وی بیان کرد: واقعیت این است که بر اساس روایات و احادیث، از جمله حدیثی از امام هشتم شیعیان، رسیدگی به اعمال و کردار خودمان در اولویت است یعنی هر فرد باید ابتدا مراقب رفتار و کردار خود باشد تا بتواند در تأثیرگذاری بر دیگران مؤثر واقع شود.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان پوشیدن لباس خادمیاری را دارای تقدس خاصی دانست و آن را مشابه لباس روحانیت، مسئولیت‌آفرین خواند و گفت: محاسبه نفس مزیت‌های بسیاری دارد و به انسان کمک می‌کند تا راه درست را از بیراهه تشخیص دهد.