به گزارش خبرنگار مهر، حسن سعدالدین در دیدار ظهر چهارشنبه خادمیاران رضوی با نماینده ولی فقیه در استان سمنان در دفتر وی ضمن تسلیت شهادت حضرت آیتالله العظمی سید علی خامنهای، این ضایعه دردناک را به عموم مسلمین و رهبر معظم انقلاب، حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای و خادمیاران تسلیت گفت.
وی افزود: شهادت ایشان، هرچند ضایعهای جبرانناپذیر است، اما اتحاد و همبستگی ما را در مسیر آرمانهای انقلاب اسلامی دوچندان خواهد کرد.
مدیر کانونهای خدمت رضوی استان سمنان همچنین انتخاب حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای به عنوان رهبر انقلاب اسلامی را تبریک و تهنیت عرض کرد و اظهار داشت: این انتخاب، نشان از درایت و هوشمندی مجلس خبرگان رهبری و پشتوانه مردمی عظیم انقلاب دارد.
سعدالدین بیان داشت: با توجه به مسیر تردد گسترده عزاداران و زائرانی که برای شرکت در مراسم تدفین و عزاداری حضرت آیتالله العظمی سید علی خامنهای در مشهد مقدس، از استان سمنان عبور خواهند کرد، برپایی مواکب و ایستگاههای خدمترسانی در نقاط مختلف استان در دستور کار قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: وظیفه ما است که با تمام توان و با روحیه جهادی، نهایت تلاش خود را برای پذیرایی شایسته از این کاروانهای عزاداری و زائران به کار گیریم.
به گزارش مهر، این مراسم که با حضور پرشور خادمیاران و یاوران رضوی برگزار شد و با قرائت پیمان بیعت و دعای خیر برای عزت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی و طول عمر با برکت رهبر معظم انقلاب به پایان رسید.
