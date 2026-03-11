آمریکا چند پهپاد« ام کیو-۹» در جنگ با ایران از دست داده است؟

به گزارش خبرگزاری مهر، بلومبرگ با استناد به یک منبع اعلام کرد که آمریکا از زمان آغاز جنگ حداقل هفت پهپاد « ام کیو-۹» را از دست داده است.

از سوی دیگر شبکه سی‌بی‌اس به نقل از دو مقام آمریکایی اعلام کرد که از ابتدای جنگ تاکنون ایران ۱۱ پهپاد ارزشمند و پیشرفته ام‌کیو۹ آمریکا را سرنگون کرده است.

به گفته این مقامات آمریکایی هزینه کل این پهپادهای سرنگون شده بیش از ۳۳۰ میلیون دلار برآورد می‌شود.

این پهپادها برای ماموریت‌های جاسوسی , نظارت و شناسایی و همچنین عملیات دقیق استفاده می‌شوند.

نیروهای مسلح ایران در اطلاعیه ۲۲ اعلام کردند که سامانه‌های پدافندی ارتش و سپاه تاکنون ۱۰۲ پهپاد پیشرفته دشمن آمریکایی-صهیونیسغی از انواع مختلف را سرنگون کردند.