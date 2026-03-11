۲۰ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۲۵

آمریکا چند پهپاد« ام کیو-۹» در جنگ با ایران از دست داده است؟

رسانه های غربی آماری از پهپادهای سرنگون شده آمریکایی به دست نیروهای مسلح ایران منتشر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بلومبرگ با استناد به یک منبع اعلام کرد که آمریکا از زمان آغاز جنگ حداقل هفت پهپاد « ام کیو-۹» را از دست داده است.

از سوی دیگر شبکه سی‌بی‌اس به نقل از دو مقام آمریکایی اعلام کرد که از ابتدای جنگ تاکنون ایران ۱۱ پهپاد ارزشمند و پیشرفته ام‌کیو۹ آمریکا را سرنگون کرده است.

به گفته این مقامات آمریکایی هزینه کل این پهپادهای سرنگون شده بیش از ۳۳۰ میلیون دلار برآورد می‌شود.

این پهپادها برای ماموریت‌های جاسوسی , نظارت و شناسایی و همچنین عملیات دقیق استفاده می‌شوند.

نیروهای مسلح ایران در اطلاعیه ۲۲ اعلام کردند که سامانه‌های پدافندی ارتش و سپاه تاکنون ۱۰۲ پهپاد پیشرفته دشمن آمریکایی-صهیونیسغی از انواع مختلف را سرنگون کردند.

