۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۱۰

ضربه اطلاعات سپاه آذربایجان غربی به شبکه مزدوران رژیم صهیونیستی

ارومیه- اطلاعات سپاه شهدای آذربایجان‌ غربی از دستگیری مزدوران رژیم صهیونیستی که اقدام به همکاری از جمله ارسال مشخصات اماکن نظامی، انتظامی و امنیتی به دشمن می‌کردند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان اطلاعات سپاه شهدای آذربایجان‌ غربی در اطلاعیه اعلام کرد: در پی اقدامات اطلاعاتی و رصد سایبری و با همکاری شبکه منسجم بسیج مردمی، پاسداران گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه شهدای استان آذربایجان غربی چند شبکه از مزدوران مرتبط با ایادی رژیم صهیونیستی که اقدام به همکاری از جمله ارسال مشخصات اماکن نظامی، انتظامی و امنیتی به دشمن صهیونیستی می‌کردند، تحت ضربه قرار گرفته و تعدادی از افراد این شبکه دستگیر شدند.

در ادامه آمده است: تداوم همکاری آحاد مردم با ستادهای خبری ۱۱۴،۱۱۳،۱۱۰ ضامن شکست اطلاعاتی دشمن و نصرت بر جبهه کفر خواهد شد.

    • IR ۱۵:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۳
      دست تک تک شما را بوسه باران میکنم خدا حافظ تمام حافظان امنیت باشد خدا پشت و پناهتان خدا دست شما رو بگیرد خدا یاری رسان شما باشد خدا با ماست رزمندگان اسلام مخلصیم پشت ولایت فقیه مان ایستادیم تا آخرین قطره خونمان
    • US ۱۷:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۳
      بهایی و اکراد را مراقب باشید

