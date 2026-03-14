ضربه اطلاعات سپاه آذربایجان غربی به شبکه مزدوران رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان اطلاعات سپاه شهدای آذربایجان‌ غربی در اطلاعیه اعلام کرد: در پی اقدامات اطلاعاتی و رصد سایبری و با همکاری شبکه منسجم بسیج مردمی، پاسداران گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه شهدای استان آذربایجان غربی چند شبکه از مزدوران مرتبط با ایادی رژیم صهیونیستی که اقدام به همکاری از جمله ارسال مشخصات اماکن نظامی، انتظامی و امنیتی به دشمن صهیونیستی می‌کردند، تحت ضربه قرار گرفته و تعدادی از افراد این شبکه دستگیر شدند.

در ادامه آمده است: تداوم همکاری آحاد مردم با ستادهای خبری ۱۱۴،۱۱۳،۱۱۰ ضامن شکست اطلاعاتی دشمن و نصرت بر جبهه کفر خواهد شد.