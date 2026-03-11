۲۰ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۳۷

پورمقدم: ۹ میلیون نهال در پویش «سرو ایران» توزیع شد

تنکابن - معاون امور جنگل‌های سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری گفت: همزمان با پویش ملی سرو ایران، ۹ میلیون نهال توزیع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کامران پورمقدم بعدازظهر چهارشنبه در حاشیه پوش نهال کاری به یاد رهبر شهید در تنکابن با اشاره به اجرای طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت اعلام کرد: راه‌اندازی پویش سرو ایران به منظور گسترش فرهنگ حفظ منابع طبیعی و تشویق مردم به مشارکت در امور درختکاری در دستور کار سازمان قرار گرفته است.

وی افزود: برای هماهنگی اجرای این پویش قرارگاهی با عنوان قرارگاه سرو ایران در سازمان منابع طبیعی تشکیل شده است تا تمامی برنامه‌ها با مشارکت گسترده مردمی دنبال شود.

پورمقدم تصریح کرد: آغاز فعالیت این پویش از روز درختکاری بود و ادامه آن در طول سال برنامه‌ریزی شده است تا اهتمام رهبر معظم انقلاب به حفظ منابع طبیعی پاس داشته شود.

وی درباره میزان نهال آماده شده گفت: برای اجرای این برنامه در سال جاری حدود ۲۵ میلیون اصله نهال در نهالستان‌های کشور تولید شده و به صورت رایگان در اختیار مردم قرار می‌گیرد و تاکنون بیش از ۹ میلیون اصله نهال میان اقشار مختلف جامعه توزیع شده است.

معاون امور جنگل‌ها ادامه داد: در ادامه این پویش توزیع نهال‌ها در مراسم نماز جمعه سراسر کشور و از طریق برنامه‌های مردمی ادامه خواهد داشت تا این تعداد نهال به صورت کامل توسط مردم کاشته و نگهداری شود.

