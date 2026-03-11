به گزارش خبرگزای مهر به نقل از پایگاه خبری «امد»، ارزیابی های جدید محافل نظامی ارتش رژیم صهیونیستی نشان می دهد حدود ۵۰ درصد از موشک های بالستیک ایران که در طول جنگ به اسرائیل شلیک شدند مجهز به کلاهک خوشه‌ای بوده اند.

بر اساس این گزارش، طبق گزارش روزنامه عبری «تایمز آو اسرائیل»، این کلاهک های جنگی دهها مهمات فرعی را پخش می کنند که هریک حاوی چند کیلوگرم مواد منفجره هستند و در وسعتی حدود ۱۰ کیلومتر منتشر می شوند.

مقام‌های نظامی صهیونیست اذعان کرده‌اند که رهگیری موشک های خوشه ای ایران کاری دشوار است.

در بخش دیگری از این گزارش تأیید شده است که موشک های ایرانی جان چند نفر را در مرکز اسرائیل گرفته است و چند نفر هم به شدت زخمی شده اند.