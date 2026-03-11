  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۰ اسفند ۱۴۰۴، ۱۷:۲۸

هراس رژیم صهیونیستی از موشک‌های خوشه‌ای ایران

ارزیابی‌های ارتش رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد که حدود ۵۰ درصد از موشک‌های بالستیک ایران که در طول جنگ به سرزمین‌های اشغالی شلیک می‌شود، مجهز به کلاهک خوشه‌ای بوده و رهگیری آن بسیار دشوار است.

به گزارش خبرگزای مهر به نقل از پایگاه خبری «امد»، ارزیابی های جدید محافل نظامی ارتش رژیم صهیونیستی نشان می دهد حدود ۵۰ درصد از موشک های بالستیک ایران که در طول جنگ به اسرائیل شلیک شدند مجهز به کلاهک خوشه‌ای بوده اند.

بر اساس این گزارش، طبق گزارش روزنامه عبری «تایمز آو اسرائیل»، این کلاهک های جنگی دهها مهمات فرعی را پخش می کنند که هریک حاوی چند کیلوگرم مواد منفجره هستند و در وسعتی حدود ۱۰ کیلومتر منتشر می شوند.

مقام‌های نظامی صهیونیست اذعان کرده‌اند که رهگیری موشک های خوشه ای ایران کاری دشوار است.

در بخش دیگری از این گزارش تأیید شده است که موشک های ایرانی جان چند نفر را در مرکز اسرائیل گرفته است و چند نفر هم به شدت زخمی شده اند.

کد خبر 6772037

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها