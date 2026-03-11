مطالبه جامعه حقوقی ایران از دبیرکل سازمان ملل

به گزارش خبرگزاری مهر، جامعه بزرگ حقوقی ایران به همت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در نامه‌ای خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد، رئیس شورای امنیت و رؤسای سازمان‌های تخصصی وابسته به این نهاد بین‌المللی، خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای بررسی حملات اخیر به ایران شد.مطالبه جامعه حقوقی ایران از دبیر سازمان ملل

متن نامه جامعه بزرگ حقوقی ایران به دبیرکل سازمان بین‌الملل:

دبیرکل محترم سازمان ملل متحد

ریاست شورای امنیت و رؤسای سازمان‌های تخصصی بین‌المللی (زیر مجموعه سازمان ملل متحد)

رییس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

۱. کشور بزرگ و متمدن ایران برای دومین بار در میانه مذاکرات با جنایت تجاوز مواجه شد. ۲۸ فوریه، دو رژیم متجاوز صهیونیستی و آمریکایی، با کشتار ۱۶۵ کودک دبستانی مدرسه شجره طیبه شهر میناب، و در ادامه هزاران شهروند غیرنظامی، با جنایت جنگی بسیار وحشیانه‌ای به ایران حمله کردند. این تجاوز مغایر بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد است.

۲. سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری برای دفاع از صلح و امنیت جهانی ایجاد شده‌اند ولی پس از آنکه رژیم اشغالگر صهیونیستی بیش از ۷۲۰۰۰ نفر را در باریکه غزه مورد نسل‌کشی قرار داده، به خود جسارت کودک کشی و نقض سیستماتیک قواعد امره بین‌المللی از جمله منع توسل به‌زور، اصل تفکیک، کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو، و ارتکاب جنایات بین‌المللی (تجاوز، جنایت جنگی، نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت) در ایران قرار داده است.

۳. طبق کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی منجمله مأمورین‌ سیاسی (۱۹۷۳)، رژیم سفاک آمریکا و صهیونیستی، به جهت ارتکاب عمدی قتل و حمله علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی بویژه رییس کشور ایران، ایت الله خامنه‌ای و جمعی از اعضای شورای دفاع در محل رسمی دفترشان، و حمله خشونت‌آمیز به اماکن رسمی و محل سکونت ایشان بی تردید مسئول هستند.

۴. رژیم متجاوز آمریکا، پس این‌که در جنگ دوازده روزه و همچنین جنگ دوم فعلی، تاسیسات هسته‌ای ایران را تحت بمباران و در نتیجه تهدید زیست محیطی قرار داد، در هشتم مارس هم با بمباران پالایشگاه‌های تهران، و نقض کنوانسیون‌های چهارگانه‌ی ژنو و اِنمُد، موجب ریزش باران‌های اسیدی بسیار خطرناک در سطح کل شهرستان شد و جان بسیاری را از غیرنظامیان را تهدید کرد.

۵. از شما می‌خواهیم به قید فوریت کمیته حقیقت یاب تشکیل و گزارش‌های آنرا به قید فوریت و مستمرا منتشر کنید و از کشورها بهواهید متجاوزان را شناسایی و تحت پیگرد قانونی قرار دهند.

۶. از شما می‌خواهیم رژیم‌های متجاوز و جنایتکار و کودک‌کش ترامپ و نتانیاهو را بخاطر این جنگ غیر قانونی و جنایات جنگی و قتل فراقضایی رییس کشورمان محکوم کنید.

۷. از شما می‌خواهیم دولت و مقامات متجاوز جنایتکار را به دیوان بین المللی دادگستری معرفی کرده و مانع فرار همیشگی این جنایتکاران از عدالت و مجازات بشوید.