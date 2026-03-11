۶ مجروح ناشی از موج گرفتگی خفیف در قروه

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی جوانمردی عصر چهارشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های قروه اعللم کرد: در جریان حملات رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکایی در ظهر امروز به قروه شش نفر دچار موج گرفتگی خفیف شدند که با مراجعه به اورژانس به صورت سرپایی مداوا شدند.

فرماندار قروه در ادامه از شهروندان درخواست کرد با توجه به احتمال انفجار مجدد لاشه های پرتابی و آتش سوزی و یا حمله احتمالی، از هرگونه تجمع، پارک یا رفت و آمد در محل حادثه و همچنین در نزدیکی مراکز امنیتی و نظامی اکیدا خودداری نمایند.

وی همچنین بیان کرد: در این حادثه خساراتی به اموال عمومی، مسکونی و تجاری شهرستان وارد شده که جزئیات آن بزودی منتشر خواهد شد.