رضایی: ۱۰ اکیپ برای ارزیابی خسارات در پاوه اعزام شد

آرش رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حوادث اخیر و خسارات وارد شده به برخی واحدهای مسکونی و تجاری در شهر پاوه اظهار کرد: در حال حاضر ۱۰ اکیپ کارشناسی از سوی بنیاد مسکن برای بررسی میدانی و ارزیابی دقیق خسارات به نقاط مختلف شهر اعزام شدهاند.
وی افزود: این گروههای کارشناسی با حضور در محلهها و مناطق مختلف، وضعیت واحدهای آسیبدیده را بررسی کرده و فرمهای مربوط به ارزیابی خسارت برای مالکان تکمیل میشود تا روند رسیدگی و پیگیریهای بعدی در کوتاهترین زمان ممکن انجام گیرد.
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان پاوه با تأکید بر اینکه روند ارزیابی به صورت گسترده در حال انجام است، تصریح کرد: کارشناسان اعزامی در مسیرهای مختلف از جمله محدوده چورژی و هنگ مرزی و همچنین مسیر نیروی انتظامی در حال بازدید از واحدهای آسیبدیده هستند.
رضایی با اشاره به نگرانی برخی مالکان گفت: شهروندان و صاحبان املاک در هر نقطه از شهر اطمینان داشته باشند که همه واحدهای مسکونی و تجاری آسیبدیده توسط ارزیابان بنیاد مسکن مورد بازدید قرار میگیرد و اطلاعات لازم برای جبران خسارات ثبت خواهد شد.
وی درباره افرادی که در حال حاضر در محل سکونت خود حضور ندارند نیز توضیح داد: این افراد میتوانند در زمان مناسب با مراجعه حضوری به بنیاد مسکن یا تماس تلفنی، درخواست ارزیابی واحد خود را ثبت کنند.
رضایی در پایان تأکید کرد: شهروندان برای ثبت خسارات نیازی به مراجعه به سایر دستگاهها ندارند، زیرا کارشناسان بنیاد مسکن به صورت مستقیم به درب منازل مراجعه کرده و فرآیند ارزیابی خسارت را در محل انجام میدهند.
