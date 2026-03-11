به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصرچهارشنبه در جریان بازدید از واحدهای مسکونی آسیبدیده شهر کرمانشاه، با اشاره به اقدامات فوری استان پس از حملات اخیر دشمن صهیونیستی-آمریکایی، اظهار کرد: بلافاصله پس از آغاز شرایط جنگی، پنج کارگروه تخصصی در سطح استان فعال شد که یکی از مهمترین آنها، کارگروه ارزیابی و برآورد خسارت منازل مسکونی و تجاری است.
وی افزود: مسئولیت اصلی این کارگروه بر عهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است و این نهاد از روز دوم جنگ با تشکیل ساختارهای لازم، فرآیند ارزیابی خسارات را به صورت میدانی آغاز کرده است.
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه حدود ۵۰ اکیپ ارزیاب در مناطق مختلف استان مشغول فعالیت هستند، تصریح کرد: بررسیها نشان میدهد بیش از ۹۰ درصد مناطق آسیبدیده، واحدهای کاملاً مسکونی بودهاند که این موضوع بیانگر هدف قرار دادن مستقیم مردم غیرنظامی است، برخلاف ادعاهای رسانهای دشمن مبنی بر حمله صرف به اهداف نظامی.
حبیبی ادامه داد: در بازدیدهای امروز نیز مشخص شد که اغلب نقاط مورد اصابت، منازل مسکونی بوده و شهروندان در زمان استراحت در خانههای خود قرار داشتند که با حمله دشمن جنایتکار مواجه شدند؛ البته پاسخ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قاطعتر و مقتدرانهتر خواهد بود.
وی با تأکید بر شفافیت روند ارزیابی خاطرنشان کرد: تمامی ارزیابیها به صورت شناسنامهدار انجام میشود و ارزیابان بنیاد مسکن دارای کارتهای معتبر هستند که با مراجعه حضوری به واحدهای مسکونی و تجاری، میزان خسارت را بهطور دقیق ثبت میکنند.
استاندار کرمانشاه با اشاره به خسارتهای جزئی گفت: در مواردی مانند شکستن شیشهها یا آسیبهای محدود که امکان تعمیر توسط مالکان وجود دارد، توصیه شده حتی پیش از تکمیل فرآیند ارزیابی، اقدامات اولیه انجام شود تا خانوادهها هرچه سریعتر به شرایط عادی بازگردند.
حبیبی در پایان تأکید کرد: ستاد ارزیابی و بازسازی استان به صورت مستمر و حتی در روزهای تعطیل فعال است و هدف ما این است که در کوتاهترین زمان ممکن، هم بازسازی واحدهای آسیبدیده آغاز شود و هم در موارد تخریب کامل، فرآیند ساخت واحدهای جدید به نتیجه برسد.
در این بازدید، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه و مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان نیز حضور داشتند و گزارشی از روند ارزیابی و اقدامات انجامشده ارائه کردند.
