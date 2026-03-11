۲۰ اسفند ۱۴۰۴، ۱۹:۳۳

پیکر شهید مجیدیولچی در نقده تشییع شد

ارومیه- پیکرشهیدمجیدیولچی از شهدای حمله دشمن به کارخانه نشاسته وگلوتن برروی دوش مردم نقده تشییع شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیکر مطهر شهید مجید یولچی از شهدای حملات خصمانه آمریکایی،صهیونی به کارخانه تولید نشاسته و گلوتن در شهرستان نقده تشییع و در مزار شهرستان آرام گرفت.

در حملات خصمانه در جنگ تحمیلی اخیر به کارخانه تولید نشاسته و گلوتن در شهرستان نقده شهید مجید یولچی پس از مجروحیت به بیمارستان امام خمینی ره نقده انتقال و بعلت شدت جراحت پس از تحمل ۳ روز درد جراحت به دیگر یاران شهیدش پیوست.

در حمله هوایی به کارخانه نشاسته و گلوتن ۲۱ نفر مجروح وشهید شده بودندکه با شهادت شهید مجیدیولچی شمارشهدای این حمله به ۱۱ نفر رسیده است.

این شهدا از کارگران کارخانه بودند که درحمله جنایتکارانه آمریکا ورژیم صهیونی به شهادت رسیده اند.

