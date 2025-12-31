وحید ضیائیان احمدی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ۹ ماهه امسال ۱۰ هزار و ۵۷۲ تن انواع کود کشاورزی یارانهای از طریق کارگزاران شرکت در سطح استان توزیع شده است.
وی بیان کرد: این حجم از توزیع کود یارانهای نشاندهنده اهتمام جدی مجموعه خدمات حمایتی کشاورزی به پشتیبانی از تولیدکنندگان بخش کشاورزی، ارتقای بهرهوری و افزایش تولید محصولات کشاورزی در استان است.
سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان با اشاره به اهمیت تأمین بهموقع نهادههای کشاورزی برای بهرهبرداران گفت: کودهای توزیعشده شامل ۸ هزار و ۳۴۷ تن کود ازته، یکهزار و ۱۵۹ تن کود فسفاته و یکهزار و ۶۶ تن کود پتاسه بوده که در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.
ضیائیان احمدی خاطرنشان کرد: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی با جدیت در مسیر تأمین، حمل و توزیع نهادههای مورد نیاز کشاورزان گام برمیدارد.
وی ادامه داد: این نهاد تلاش میکند نهادهها در کوتاهترین زمان و با کمترین هزینه به دست بهرهبرداران برسد.
به گفته وی، استمرار این روند میتواند نقش مهمی در تقویت امنیت غذایی و توسعه پایدار کشاورزی ایفا کند.
سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان، افزود: نظارت دقیق بر کیفیت کودهای توزیعی، رعایت استانداردها و پایش مستمر عملکرد کارگزاران از جمله برنامههای اصلی این شرکت است تا کشاورزان با اطمینان خاطر از نهادههای توزیعی استفاده کنند.
وی یادآور شد: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی مسئولیت تامین، تدارک و توزیع نهادههای کشاورزی به خصوص انواع کودهای شیمیایی را بر عهده دارد و با تمام توان در حال ارسال و توزیع انواع کودهای شیمیایی به سراسر نقاط استان است تا این نهاده مهم به موقع در اختیار کشاورزان قرار گیرد.
وی با تاکید بر اینکه استفاده از کودهای کشاورزی اهمیت بسیاری در ارتقا و بهرهوری و کیفیت محصولات دارد یادآور شد: این کودها با فراهم کردن عناصر کلیدی برای رشد گیاهان، سلامت خاک را بهبود بخشیده و تعادل مواد مغذی زمین را حفظ میکنند.
وی تأکید کرد: به کارگیری صحیح این کودها، علاوه بر افزایش کمیت محصولات، زمینهای مناسب برای تولیدات با کیفیت و پایدار فراهم میآورد و نقش حیاتی در تامین امنیت غذایی کشور ایفا میکند.
وی خاطرنشان کرد: بیشترین آمار تقاضای کود از سوی کشاورزان استان مربوط به کود اوره است و برای کشت گیاهانی که نیاز به نیتروژن بالایی دارند معمولاً از کود اوره به دلیل ارزان بودن و تاثیر سریع در رشد گیاه استفاده میشود.
سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت: برای رفع نیاز کشاورزان استان کودهای مذکور پس از تامین و سپری کردن مراحل نمونهبرداری و آنالیز به انبار کارگزاران متقاضی حمل شده تا بین کشاورزان و بهرهبرداران توزیع شود.
