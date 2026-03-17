توزیع بیش از ۱۲ هزار تن کود اوره میان کشاورزان کرمانشاه

سعید کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام شده از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه و همچنین حمایت‌ها و اقدامات استاندار کرمانشاه، در اسفندماه سال جاری حدود ۱۲ هزار و ۲۰۰ تن کود اوره برای بخش کشاورزی استان تأمین و در میان کشاورزان توزیع شده است.

وی با اشاره به اهمیت این نهاده در تولید محصولات زراعی افزود: کود اوره یکی از مهم‌ترین نیازهای مزارع برای تقویت رشد رویشی گیاهان و تداوم تولید به شمار می‌رود و تأمین به‌موقع آن نقش مهمی در حفظ عملکرد مزارع دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه ادامه داد: با وجود محدودیت‌های موجود در فصل زمستان و مشکلات برخی کارخانجات در تولید کود اوره، تلاش شد با برنامه‌ریزی و پیگیری‌های مستمر، نیاز کشاورزان استان تا حد زیادی تأمین شود.

کریمی خاطرنشان کرد: با وجود شرایط خاص کشور و محدودیت‌هایی که در این حوزه وجود داشت، خوشبختانه عملکرد مناسبی در زمینه تأمین این نهاده مهم ثبت شد که رضایت کشاورزان استان را نیز به همراه داشته است.

وی پیش‌بینی کرد تا پایان اسفندماه سال جاری میزان تأمین و توزیع کود اوره در استان کرمانشاه به حدود ۱۳ هزار تن برسد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در پایان از کشاورزان خواست با توجه به اهمیت تغذیه مناسب گیاهان در افزایش تولید محصولات زراعی، مصرف کود اوره در مزارع به‌ویژه به صورت سرک را حتماً با مشورت کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی و بر اساس توصیه‌های فنی و کارشناسی انجام دهند.