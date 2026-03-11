به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا آهنگرزاده اظهار کرد: دمای هوا امشب در مناطق سردسیر استان به منفی هشت تا منفی ۱۰ درجه کاهش می‌یابد و کمینه دمای هوای مشهد نیز به منفی پنج درجه می‌رسد.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: هوای سرد و یخبندان تا صبح روز جمعه در استان ماندگار است.

وی بیان کرد: از روز جمعه با ورود سامانه ناپایدار در نواحی جنوب غرب بارش‌های رگباری نیمه جنوبی استان را فرا می‌گیرد و بارشها همراه با احتمال رواناب و سیلاب تا عصر شنبه ادامه خواهد داشت.

آهنگرزاده گفت: در ۲۴ ساعت گذشته فریمان با کمینه دمای منفی پنج درجه سردترین و داورزن با دمای هوای ۱۲ درجه گرمترین نقاط استان بودند. دمای هوای مشهد نیز طی این مدت بین منفی سه تا سه درجه متغیر بوده است.