کاهش ۱۱ درجه ای دمای هوا در خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، سارا حکمی اظهار کرد: دمای هوا در استان خراسان رضوی به خصوص در نیمه شمالی طی روز چهارشنبه به طرز محسوسی و بین ۶ تا ۱۱ درجه کاهش می‌یابد.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: از روز جمعه دوباره دما افزایشی خواهد شد. همچنین روز چهارشنبه سامانه بارشی در استان بیشترین فعالیت را خواهد داشت.

وی بیان کرد: سامانه بارشی از روز سه شنبه تا روز جمعه فعال خواهد بود و در نواحی مستعد بارشهای رگباری با سیلاب همراه خواهد بود.

حکمی گفت: برای فعالیت سامانه بارشی در استان هشدار سطح زرد صادر شده و صدور هشدار سطح نارنجی نیز در دست بررسی است.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: در ۲۴ ساعت گذشته باخرز با کمینه دمای پنج درجه و سرخس با ۲۹ درجه سردترین و گرمترین نقاط استان خراسان رضوی بودند.

وی ادامه داد: دمای هوای مشهد نیز در این بازه زمانی بین ۹ و ۲۲ درجه متغیر بود و امروز دمای هوای مشهد نیز بین ۱۰ و ۲۰ درجه پیش‌بینی شده است.