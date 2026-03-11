پخت ۱۵ هزار قرص نان برای مدافعان وطن توسط جهادگران سرایان

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: در روزهایی که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در حال دفاع از کشور هستند، نقشآفرینی اقشار مختلف مردم در پشتیبانی از جبههها بیش از گذشته اهمیت یافته است.
در چنین شرایطی، هر فرد و مجموعهای متناسب با توان و تخصص خود میتواند در این مسیر مشارکت کند؛ چنانکه در کنار دفاع نظامی رزمندگان، فعالان حوزههای مختلف نیز با تلاش و خدمترسانی، سهم خود را در حمایت از این دفاع ایفا میکنند.
در این میان، بسیج سازندگی و گروههای جهادی همواره از جمله مجموعههایی بودهاند که در بزنگاههای مختلف برای خدمترسانی و حمایت از کشور پیشگام بودهاند. جهادگرانی که با فعالیتهای داوطلبانه و شبانهروزی تلاش کردهاند بخشی از نیازهای جامعه را برطرف کنند.
این روزها نیز گروه جهادی امام حسن مجتبی (ع) در شهرستان سرایان با تمرکز بر پخت و تأمین نان برای نیروهای مدافع کشور، نقش مهمی در پشتیبانی از خط مقدم ایفا میکند.
مقدسیفر، مسئول گروه جهادی امام حسن مجتبی (ع) سرایان عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران از فعالیت این گروه در حمایت از دفاع مقدس خبر داد و اظهار کرد: ماهیت فعالیت این گروه جهادی ارائه خدمات عامالمنفعه و تلاش برای رفع نیازهای ضروری مردم، از جمله تأمین و توزیع مواد غذایی و پخت نان است.
وی افزود: با توجه به شرایط کشور و همزمان با دفاع نیروهای مسلح در برابر رژیم صهیونیستی و آمریکا، در فضای عمومی و مجازی آمادگی خود را برای پشتیبانی از جبههها از طریق پخت نان اعلام کردیم.
مسئول گروه جهادی امام حسن مجتبی (ع) بیان کرد: از سومین روز آغاز این دفاع مقدس تا شب گذشته و بر اساس نیاز اعلامشده، بیش از ۱۵ هزار قرص نان توسط جهادگران پخت و برای استفاده نیروها ارسال شده است.
مقدسیفر ادامه داد: این فعالیتها در حالی انجام میشود که همزمان با ماه مبارک رمضان است و بسیاری از جهادگران، که عمدتاً از بانوان هستند، با زبان روزه در این کار مشارکت دارند.
وی خاطرنشان کرد: جهادگرانی که در این حرکت مردمی حضور دارند، پشتیبانی از مدافعان کشور را وظیفه خود میدانند و معتقدند پخت نان کمترین کاری است که در این شرایط میتوان برای حمایت از کشور انجام داد.
مسئول گروه جهادی امام حسن مجتبی (ع) با اشاره به مشارکت گسترده نیروهای داوطلب گفت: در حال حاضر حدود ۲۵۰ جهادگر در سطح شهرستان سرایان در فرآیند پخت و آمادهسازی نان همکاری دارند.
به گفته وی، در این اقدام مردمی، هیئتهای مذهبی و بسیاری از روستاهای شهرستان نیز همراهی قابل توجهی داشتهاند و در تأمین امکانات و اجرای این طرح نقشآفرینی کردهاند.
مقدسیفر همچنین یادآور شد: این گروه جهادی پیش از این نیز در جریان جنگ ۱۲ روزه با اعلام آمادگی برای پخت نان، حدود ۶ هزار قرص نان برای تأمین نیاز نیروهای نظامی در یکی از استانهای کشور تهیه و ارسال کرده بود.
وی در پایان تأکید کرد: امروز هر فردی در هر جایگاهی میتواند با انجام مسئولیت خود به پشتیبانی از کشور کمک کند و جهادگران نیز تلاش میکنند با همین اقدامات کوچک، سهمی در حمایت از انقلاب اسلامی و مدافعان وطن داشته باشند.
