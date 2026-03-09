اجتماع بزرگ اقتدار مردم استان سمنان در حمایت از رهبری

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با شامگاه دوشنبه مردم استان سمنان باز هم در میادین و معابر شهری علیرغم سرمای شدید هوا حاضر شدند تا هم علاوه بر بیعت به رهبر معظم انقلاب اسلامی یکبار دیگر اقتدار و عزت مندی شان را به رخ جهانیان بکشند.

مردم مقاوم دیار سه هزار شهید استان سمنان باز هم در میدان حضور و حماسه حاضر شدند تا این پیام واضح را به دشمنان شان بدهند که میدان را قرار نیست خالی کنند و حالا که با معرفی رهبر جوان انقلاب اسلامی، فرزند برومند رهبر شهید انقلاب، جانی دوباره هم گرفته اند، تا پیروزی فاصله ای ندارند.

مردم سمنان در معراج الشهدای میدان سعدی بازهم گردهم آمدند و در کنار شعارهای ضد استکباری و مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل شعار خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ما است و همچنین نور خدا عیان شد خامنه ای جوان شد سر دادند.

در شاهرود مردم بازهم در میدان امام خمینی(ره) گرد هم آمده و شعار ای رهبر آزاده آماده ایم آماده و خامنه ای رهبر ما است دست خدا بر ما است سر دادند و پلاکاردهایی با مظمون بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی را در دست داشتند.

در دیگر نقاط استان سمنان از گرمسار و ایوانکی تا مهدیشهر و دامغان میامی نیز تجمعات بزرگی برگزار شد و مردم استان سمنان بازهم در میدان حماسه سازی، حضوری پرشور داشتند تا خیابان ها را خالی نگذارند.

از لحظاتی قبل همچنین رژه خودرویی و موتوری نیز در نخستین شب رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای در استان سمنان در حال برگزاری است و خودروها و موتور ها مزین به پرچم های ایران اسلامی و تصاویر رهبر جدید انقلاب اسلامی شده اند.

مردم حاضر در این خودروها و همچنین موتورسیکلت ها شعارهای مرگ بر آمریکا و ای رهبر فرزانه بیعت بیعت سر می دهند. مردمی که گویا علیرغم سرمای شدید هوا، قصد ندارند خیابان ها را ترک کنند.

دیشب نیز مردم استان سمنان احیای نوزدهم ماه مبارک رمضان را در خیابان ها برگزار کردند تا به دشمنان اعلام نمایند که خیابان ها را ترک نخواهند کرد و برای پشتیبانی از انقلاب اسلامی در صحنه ها هستند.