  1. استانها
  2. کردستان
۲۰ اسفند ۱۴۰۴، ۱۹:۴۹

شعارنویسی انقلابی در کردستان با مضمون رهبر شهید؛خدای خامنه‌ای زنده است

سنندج – گروه‌های مردمی در برخی مناطق استان کردستان با انجام شعارنویسی و دیوارنویسی، پیام‌هایی با مضمون رهبر شهید، خدای خامنه‌ای زنده است، در حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی منتشر کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با تداوم فعالیت‌های میدانی جریان‌های مردمی در استان کردستان، اقداماتی در قالب شعارنویسی و دیوارنویسی در برخی نقاط این استان انجام شد.

در این دیوارنوشته‌ها شعارهایی با مضامین انقلابی از جمله «رهبر شهید» و «ابر مرد ایران» به چشم می‌خورد که از سوی فعالان مردمی منتشر شده است.

بر اساس تصاویر منتشرشده، این اقدامات در چارچوب فعالیت‌های رسانه‌ای و میدانی جریان‌هایی با محوریت «پیکار انقلاب» در کردستان صورت گرفته است.

برگزارکنندگان این اقدام از مخاطبان خواسته‌اند برای دریافت اخبار و پیگیری فعالیت‌ها به کانال اطلاع‌رسانی این جریان در پیام‌رسان‌ها بپیوندند.

کد خبر 6772149

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها