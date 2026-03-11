رصد و پایش مزارع گندم در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، کبری توکلی عصر چهارشنبه در بازدید از مزارع گندم گفت: در سال زراعی جاری به دلیل‌ تاخیر در بارندگی ها کاشت با تاخیر حدود یک ماهه انجام شده و به همین دلیل فصل زراعی نسبت به سال‌های نرمال کوتاه تر شده است.

وی با بیان اینکه خوشبختانه مبارزه با علف های هرز در مزارع آبی و بیشتر مزارع دیم به خوبی انجام شده است افزود: در تعدادی از مزارع، فعالیت شته های غلات مشاهده شده که به دلیل پایین تر بودن جمعیت آفت از آستانه خسارت اقتصادی و فعالیت مطلوب انواع شکارگر از جمله بالتوری سبز و کفشدوزک هفت نقطه ای و افزایش تدریجی دما در نیمه دوم اسفند ماه توصیه به مبارزه شیمیایی ضرورت نیافته است.

معاون تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی بوشهر با اشاره به اینکه خوشبختانه تا این تاریخ هیچ کانونی از زنگ زرد و انواع لکه برگی ها مشاهده نشده اضافه کرد: در کانون هایی که جمعیت بالاتر از آستانه خسارت بوده است توصیه به کانون کوبی طبق دستورالعمل سازمان حفظ نباتات انجام شده است.

توکلی تصریح کرد: ردیابی و پایش مزارع گندم تا پایان فصل زراعی با استفاده از شبکه های مراقبت دولتی و خصوصی همچنان ادامه دارد.

وی خاطرنشان کرد: پیش آگاهی و آموزش های لازم در این خصوص به کشاورزان داده شده تا در صورت مواجهه با کانون های زنگ زرد گندم بموقع نسبت به کانون کوبی اقدام کنند.