جنگ ایران با متجاوزان آمریکایی و اسرائیلی و آشفتگی در اقتصاد فناوری

به گزارش خبرنگار مهر، در نگاه نخست ممکن است تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران صرفاً یک بحران امنیتی در جغرافیای غرب آسیا تلقی شود، اما پیامدهای آن نشان می دهد که این درگیری به سرعت به مسئله‌ای راهبردی برای اقتصاد فناورانه جهان تبدیل شده است. زیرساخت‌هایی که ستون فقرات اقتصاد دیجیتال و صنایع پیشرفته را تشکیل می دهند، از مراکز داده و شبکه های ابری تا زنجیره تأمین تراشه‌ها و سامانه‌های تسلیحاتی پیشرفته، به شدت به ثبات ژئوپلیتیکی منطقه خلیج فارس وابسته هستند. گزارش‌های منتشر شده طی روزهای اخیر نشان می دهند که درگیری اخیر نه تنها مسیرهای حمل و نقل و بازار انرژی را دچار اختلال کرده، بلکه به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر امنیت زیرساخت‌های دیجیتال، تأمین مواد حیاتی برای تولید تراشه‌ها و ظرفیت تولید صنایع دفاعی پیشرفته نیز اثر گذاشته است.

اهمیت این تحول از آن جهت است که اقتصاد جهانی در دهه اخیر بیش از هر زمان دیگری به فناوری‌های پیشرفته وابسته شده است. توسعه هوش مصنوعی، گسترش مراکز داده، رقابت جهانی بر سر تولید تراشه و افزایش وابستگی ارتش‌های مدرن به سامانه های دیجیتال باعث شده است که هرگونه بی ثباتی در مناطق کلیدی تأمین انرژی و مواد اولیه، مستقیماً بر زیرساخت‌های فناورانه جهان اثر بگذارد. در این میان، خلیج فارس تنها یک منطقه تولید انرژی نیست، بلکه به تدریج به یکی از گره‌های مهم در شبکه زیرساخت های دیجیتال، مسیرهای لجستیکی فناوری و تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع پیشرفته تبدیل شده است. از همین روی، بحران کنونی بیش از آن که صرفاً یک تنش منطقه‌ای باشد، چالشی واقعی برای تاب آوری فناورانه اقتصاد جهانی محسوب می‌شود.

صنایع دفاعی و پیوند فزاینده جنگ با فناوری های نو

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، یکی از ابعاد مهم بحران در بخش صنایع دفاعی آشکار می‌شود. در این میان، استفاده از خدمات هوش مصنوعی واجد اهمیت مضاعف است، زیرا نشان می دهد که ابزارهای مبتنی بر این فناوری به تدریج در لایه های عملیاتی و پشتیبانی جنگ جای می گیرند.

در عین حال، تنش میان ملاحظات ایمنی و نیازهای نظامی، که در ماجرای محدودیت های مرتبط با شرکت آنتروپیک بازتاب یافته، یک مسئله مهم برای آینده صنعت فناوری ایجاد می کند. از یک سو، دولت‌ها و نهادهای دفاعی در شرایط جنگی خواهان دسترسی گسترده تر و انعطاف پذیرتر به ابزارهای هوش مصنوعی هستند. از سوی دیگر، برخی شرکت های فناوری می کوشند برای جلوگیری از استفاده های پرخطر یا خارج از کنترل، قیود و سازوکارهای حفاظتی مشخصی را حفظ کنند. به عقیده کارشناسان، این تعارض می تواند در سال های آینده به یکی از اصلی ترین خطوط تنش میان دولت ها، صنایع دفاعی و آزمایشگاه های هوش مصنوعی تبدیل شود.

همچنین نشست رئیس جمهور آمریکا با مدیران چند پیمانکار دفاعی، بیانگر آن است که جنگ نه تنها مصرف ذخایر تسلیحاتی را افزایش می دهد، بلکه به سرعت بر اولویت های تأمین، تولید مجدد و ظرفیت سازی صنعتی نیز اثر می گذارد. در چنین شرایطی، زنجیره تأمین دفاعی به یکی از حساس ترین بخش های اقتصاد جنگ تبدیل می شود و رقابت بر سر مواد اولیه، قطعات و توان تولیدی شدت می گیرد.

فلزات حیاتی و شکنندگی صنایع بالادستی

یکی از بخش های برجسته در دیدگاه بسیاری از کارشناسان، اختلال در بازار فلزات و مواد خام حیاتی است. کاهش یا توقف فعالیت برخی تولیدکنندگان آلومینیوم در منطقه خلیج فارس و دشواری انتقال محموله ها از مسیر تنگه هرمز نشان می‌دهد که بحران جاری به سرعت می تواند از سطح امنیت دریانوردی به حوزه قیمت گذاری جهانی فلزات سرایت کند. سهم قابل توجه منطقه در عرضه جهانی آلومینیوم باعث شده است که هرگونه اختلال در صادرات، بلافاصله در بازارهای اروپا و آمریکا منعکس شود و قیمت ها را بالا ببرد.

اهمیت این مسئله فقط در صنعت آلومینیوم خلاصه نمی شود. به عنوان مثال، تولیدکنندگان نیکل در اندونزی که برای فرآوری خود به گوگرد وارداتی از غرب آسیا وابسته هستند، اکنون با ریسک کاهش تولید روبه رو شده اند. این نمونه به خوبی نشان می دهد که وابستگی های صنعتی در اقتصاد جهانی تا چه اندازه پیچیده و غیرمستقیم است. جنگ در یک منطقه می تواند از طریق اختلال در تأمین یک نهاده خاص، تولید را در نقطه ای کاملاً متفاوت از جهان تحت فشار قرار دهد. از همین رو، بحران های ژئوپلیتیکی معاصر نه فقط مسیرهای آشکار تجارت، بلکه زنجیره های پنهان مواد واسطه را نیز مختل می کنند.

تراشه‌ها، هلیوم و پرسش‌های تازه درباره امنیت فناورانه

از منظر فناوری، شاید یکی از مهم ترین نقاط تمرکز کارشناسان، اشاره به خطر اختلال در تأمین مواد حیاتی برای تولید تراشه باشد. هشدار مقامات کره جنوبی درباره احتمال اختلال در تأمین موادی چون هلیوم، اهمیت ژئوپلیتیک منابعی را برجسته می سازد که برای صنایع پیشرفته ضروری هستند اما کمتر در افکار عمومی مورد توجه قرار می گیرند. هلیوم برای برخی فرایندهای تولید تراشه نقشی اساسی دارد و نبود جایگزین عملی برای آن، ریسک کمبود را بسیار جدی تر می کند.

این مسئله در بستر رقابت جهانی بر سر نیمه هادی‌ها، هوش مصنوعی و زیرساخت های دیجیتال اهمیت مضاعف دارد. جهان در سال های اخیر به صورت فزاینده ای نسبت به امنیت زنجیره تأمین تراشه حساس شده است. اکنون تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که ریسک این زنجیره صرفاً به شرق آسیا یا رقابت چین و آمریکا محدود نیست، بلکه مواد پایه و نهاده های شیمیایی و گازی مورد نیاز این صنعت نیز می توانند در معرض اختلال ناشی از بحران های خاورمیانه قرار گیرند. به بیان دیگر، امنیت فناورانه جهانی بیش از آنچه تصور می شد، به ثبات ژئوپلیتیکی در مناطق تولید انرژی و مواد اولیه وابسته است.

مراکز داده و بازاندیشی در توسعه فناورانه خلیج فارس

آسیب دیدن برخی مراکز داده مرتبط با آمازون در امارات متحده عربی و بحرین، پرسش های تازه ای را درباره آینده گسترش زیرساخت های دیجیتال در خلیج فارس مطرح کرده است. در سال های اخیر، شرکت های بزرگ فناوری با اتکا به سرمایه‌گذاری‌های کلان، انرژی ارزان، حمایت دولت ها و موقعیت جغرافیایی منطقه، توسعه مراکز داده و زیرساخت های ابری در کشورهای خلیج فارس را شتاب بخشیده بودند. اکنون روشن شده است که این راهبرد، در کنار مزایای اقتصادی و عملیاتی، با سطحی از ریسک ژئوپلیتیکی نیز همراه است که در محاسبات پیشین شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته بود.

برای شرکت های فناوری، این رخداد می تواند به معنای بازنگری در منطق توزیع جغرافیایی زیرساخت ها باشد. پرسش اصلی این است که آیا مزیت های منطقه ای، همچنان بر ریسک های امنیتی و اختلالات بالقوه برتری دارد یا خیر. این مسئله فقط مربوط به آمازون نیست، بلکه به کل راهبرد استقرار زیرساخت های دیجیتال در مناطقی بازمی گردد که از نظر اقتصادی جذاب اما از منظر امنیتی شکننده هستند. در چنین فضایی، مفهوم تاب آوری دیجیتال دیگر صرفاً به امنیت سایبری محدود نخواهد بود، بلکه امنیت فیزیکی، ثبات منطقه ای و قابلیت تداوم عملیات نیز باید در مرکز ارزیابی قرار گیرد.

در مجموع، نبرد جمهوری اسلامی ایران با متجاوزان آمریکایی و صهیونیست به روشنی نشان داده است که در عصر اقتصاد دیجیتال، پیامدهای یک درگیری نظامی تنها به بازار انرژی یا حمل و نقل محدود نمی شود، بلکه مستقیماً زیرساخت های فناورانه جهان را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. آنچه در میدان نبرد رخ می دهد، اکنون به سرعت در امنیت مراکز داده، پایداری شبکه‌های ابری، تأمین مواد حیاتی برای تولید تراشه ها و ظرفیت تولید صنایع دفاعی پیشرفته بازتاب می یابد. آسیب دیدن برخی زیرساخت‌های دیجیتال در منطقه، اختلال در مسیرهای تأمین مواد مورد نیاز صنعت تراشه و افزایش مصرف ذخایر تسلیحاتی پیشرفته نشان می دهد که جنگ‌های معاصر بیش از هر زمان دیگری با اقتصاد فناوری درهم تنیده شده‌اند.